【ＦＯＣＵＳ】ＦＥＤ　ＶＳ　Ｖｉｒｕｓ，鮑叔聞不平等耍太極

【ＦＯＣＵＳ】聯儲周四（３０日）凌晨結束暑假前最後一次議息，若用最簡短的字眼概括

重點，就是「ＦＥＤ ＶＳ Ｖｉｒｕｓ」。新增「經濟路徑將在極大程度上取決於病毒疫情的

發展歷程」表述之餘，鮑叔再次上帝上身重申「傾盡所能」，鴿聲嘹亮提振美股、黃金，美匯指

數則續跌向９３邊緣。

值得一提的是，民主黨總統參選人拜登周二（２８日）誓言，將聯儲納入其應對「就業、工

資、財富」種族不平等計劃的話音剛落，鮑叔面對記者關於「ＱＥ加劇不平等」的追問，就大耍

太極，放言美聯儲無法獨自治愈經濟，財政政策必不可少。



＊將經濟與疫情綑綁，重申傾盡所能＊



聯儲７月議息一如預期維持聯邦基金利率０至０﹒２５厘，及每月穩定購買至少１２００億

美元資產不變；但對經濟前景的預期，就退去６月時「有可能提早急速反彈」的審慎樂觀，改為

直認「最近幾周，新病例攀升和重新實施的控制病毒傳播的措施已開始拖累經濟活動。」

面對花旗國肺疫死亡人數突破１５萬大關，及即將揭盅的二季度ＧＤＰ數據或錄逾７０年最

差，聯儲首次明確將經濟與疫情綑綁，在會議聲明中新增「經濟路徑將在極大程度上取決於病毒

疫情的發展歷程」表述，相當於變相承認經濟前景變幻難測，隨時跌破眼鏡。

鮑叔就再次上帝上身，重申「傾盡所能（ｄｏ ｗｈａｔ ｗｅ ｃａｎ ｆｏｒ

ａｓ ｌｏｎｇ ａｓ ｉｔ ｔａｋｅｓ）」，「Ｗｅ’ｒｅ ｉｎ ｔｈｉｓ

ｕｎｔｉｌ ｗｅ’ｒｅ ｗｅｌｌ ｔｈｒｏｕｇｈ ｉｔ（不會退出，直到度過危機）。」

儘管他指聯儲從未考慮購買股票，但獲得放水長放長有包票的美股三大指數齊升，連升

９日的現貨金一度抽升至１９７９美元；美匯指數則刷新９３﹒１８的逾兩年低位。



＊拜登擬推動聯儲解決種族經濟差距＊



聯儲雄心勃勃誓言動用一切工具支持經濟，但並非所有人都對大印銀紙的「皇帝的新衣」視

而不見。除了黃金走高，十年期美債與兩年期美債殖利率利差節節走低，顯示其信用度成疑，而

記者則就ＱＥ政策加劇財富不平等窮追不捨。

在此之前，拜登周二剛剛公布了一項旨在解決黑人等少數族裔數十年來經濟狀況不平等的計

劃，並提出將與國會合作修改美聯儲法案，要求聯儲定期報告種族經濟差距的當前數據及趨勢、

聯儲將通過何種貨幣、監管政策行動來縮小這些差距等。

對此，鮑叔就打太極稱，聯儲的工具是關於借貸能力而非消費能力，亦不能向特定的受益人

提供資金，「經濟既需要我們提供支持，也需要更多財政政策，而財政政策取決於國會。」

鮑叔將波踢至國會，似乎是心知肚明無論放水還是派錢，都是「針無兩頭利」。從此角度看

，美聯儲和國會山同在震央和救贖的角色間切換，到底誰為最終的惡性通脹、財富鴻溝埋單，留

待後話。

