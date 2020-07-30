《陶冬天下－陶冬》讀懂「內循環」天書

《陶冬天下》２０２０年的中國經濟政策非常繁雜，而且因受到疫情、洪水等災害的干擾而

不斷變化。筆者認為，去偽存真，削粗取精，其實讀懂三個字就夠了。這三個字叫做「內循環」

。



「內循環」概念，據報是習近平主席在５月份全國政協會議經濟小組討論時候脫稿提起的，

６月份漸漸在官方媒體中出現，聲量不高，份量卻十分重。習主席提出，著力打通生產、分配、

流通、消費各個環節，逐步形成以國內循環為主體、國內國家雙循環相互促進的新發展格局。



中國今後也會盡力參與國際循環，但是在國際經濟形勢一片低迷、地緣政治挑戰此起彼落的

時候，政策的著力點，在於內循環。



首先，內需為先，盡量進口替代。以後別老打算著去巴黎、東京、香港旅遊購物，對不起，

海外旅遊受各種限制，ｓｈｏｐｐｉｎｇ請到免稅店去消費。科技企業的設備購置盡量實施進口

替代，能國內解決的就國內解決。



其次，通過改革提高生產、流通與分配的效率。通過企業重組，通過補短板，通過科技賦能

，完善資源配置的能力。打通人流、物流的任督二脈，消除實體經濟各環節的阻滯，向經濟要效

率，讓市場在國計民生中發揮更大的作用。



資金暢流也要內循環的一部分。銀行必須服務實體經濟。政府對資本市場服務實體經濟的期

待大增，大幅度提高直接融資比率，為企業集資積極創造條件，政策導向及政策優惠已經變得相

當明顯了。企業集資別淨想著ＮＡＳＤＡＱ，以國內為主，最多加上香港。同時股市必須是慢牛

，為企業融資服務，為經濟轉型服務。



內循環的核心是民生。這次抗疫所產生的兩萬億元財政赤字全部下放到縣級行政單位，主要

用於民生。與過去不同，民生在經濟政策中的地位，比ＧＤＰ重要了。內循環同時又是動態的。

除了現有的基建項目外，政府著力打造新經濟基礎設施建設和新興城鎮化建設，這是中國經濟轉

型、升級的兩個輪子。以上是筆者個人的一點體會，未必準確、全面，但是「內循環」的大方向

不會錯，投資機會也在其中，值得仔細做功課。



在過去四十餘年中，幾項大的政策轉向改變了中國經濟的軌跡，派生出大的投資機會。

１９７８年的改革開放政策、１９９２年的經濟特區政策、２００２年加入ＷＴＯ、２００９年

的基礎設施建設，均堪稱歷史性的拐點。讀通那幾次大的政策變向，便可以看清當時的投資機會

與陷阱了。



筆者相信「內循環」也是同一級別的、劃時代的一次政策變向，將成為解讀未來若干年經濟

政策和經濟發展方向的抓手。其背後的邏輯既包含了國際經濟、地緣政治不確定性，又反映著中

國經濟發展到現階段的一種必須。疫情帶來突發式的海外訂單斷流，催生出了中國一個新的增長

環境、政策空間和發展模式。大環境變了，我們的投資思路也要跟著變。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

