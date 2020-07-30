【國安立法】歐盟因應港區國安法而公布的結論和措施屬錯誤決定

《經濟通通訊社３０日專訊》政府昨晚表示，歐盟因應制定《香港國安法》而公布的結論和

措施屬錯誤決定。

就歐盟公布的具體措施，政府發言人表示，歐盟以制定《香港國安法》為藉口，擬向香港居

民提供更寬鬆的庇護、移居和居留政策，是粗暴干涉香港事務，對此深表遺憾。

發言人指，現時香港特區與七個歐盟成員國簽訂了移交逃犯協定，香港特區具備完備的移交

逃犯合作機制，一直秉持互助互惠原則，與國際社會其他成員依法進行執法合作，打擊犯罪活動

，反對任何嘗試將司法合作政治化，破壞雙方長久以來建立的良好合作基礎，偏離司法合作維護

正義和法治的宗旨的行動。

發言人續指，歐盟建議對香港實施有關敏感設備和科技的出口管制是基於毫無根據的指控，

特區政府一直依法採取執法行動，敦促歐盟停止這些不符合香港居民和歐盟夥伴利益的政治操作

，並會繼續按需要尋找合適的供應商進行採購。發言人表示，在２０１９年，超過２３００間母

公司位於歐盟的企業駐港，較２０１７年上升７﹒５％。根據歐盟數字，歐盟與香港的貨物貿易

總額達４８０億歐元，歐盟對香港的貿易順差為２５４億歐元。

政府發言人表示，特區政府呼籲歐盟成員國務實理性，避免採取損害香港與歐盟之間長久以

來互惠關係的措施。發言人重申，特區的事務屬中國的內部事務，任何其他國家都無權直接或間

接干預該等內部事務。（ｃｗ）

