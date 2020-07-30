【新冠肺炎】九巴為你加張凳，開放３個有蓋巴士總站供市民食飯

《經濟通通訊社３０日專訊》九巴在社交網站發帖宣布，為免市民在戶外冒雨食飯，今日起
在３個有蓋巴士總站劃出位置，擺放座椅給市民食飯，分別是西九龍總站、屯門站總站及大圍站
總站，時間是逢星期一至五，中午１２時至下午２時半，任何市民都可以使用，座位與座位之間
會保持１﹒５米安全距離。
九巴指：「有咩問題都可以搵九巴職員協助，希望幫到大家食返一餐安樂茶飯？！不過記住
記住，食完飯就一定要戴返口罩啊！」（ｃｌ）
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