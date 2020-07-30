【新冠肺炎】梨木樹邨社區會堂有確診，改以石圍角會堂供市民進餐

《經濟通通訊社３０日專訊》民政事務總署表示，早上得悉梨木樹社區會堂所在的梨木樹邨
康樹樓，出現新型肺炎確診個案，該社區會堂今日將進行全面消毒及清潔。
梨木樹社區會堂原本今日起用作開放予市民自攜午膳入內進食，現時荃灣區的地點將改為荃
灣石圍角邨的石圍角社區會堂。
另外，荃灣區的夜間臨時避暑中心亦將改設於石圍角社區會堂，直至另行通告。（ｃｌ）
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