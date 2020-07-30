【新冠肺炎】許樹昌：專家組逾兩周無開會，亞博隔離留意排污設施

《經濟通通訊社３０日專訊》本港爆發第三波疫情，並已連續８日錄得逾百宗感染個案。政
府抗疫督導委員會專家顧問兼中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早在電台節目中透露
，政府專家小組已超過兩星期無開會，且未知下次會議時間。
他表示，未有獲邀視察在亞博館準備新的隔離治療設施，但相信有其他專家曾到場視察。他
個人認為，亞博館面積夠大，適宜安置病情較輕的患者。但提醒亞博館本身是展覽場地，當局需
要留意排污設施，及加裝沐浴等設備。（ｃｌ）
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