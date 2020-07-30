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30/07/2020 13:59

【國安立法】李家超：維護國安，首要主動清除教育界的「壞蘋果」

　　《經濟通通訊社３０日專訊》身兼國安委成員的保安局局長李家超表示，回歸２３年來香港
未有將危害國家安全的罪行刑事化，一些心智未成熟、被荼毒的學生，多年來習非成是，如今在
國安法下，特區國家安全委員會開始建立管理制度，展開國家安全審查，首先是要主動清除教育
界的「壞蘋果」，拯救學子免受荼毒。
　　李家超接受《大公報》訪問時表示，國安委幾條腿走路，對住公敵繼續嚴厲懲治，同時做好
防範工作，目標係將危害國安的病毒清零，有信心一至兩年做到成績。

＊不排除立法監管媒體＊

　　他相信教育界絕大部分是有心做教育，但當中一定有「壞蘋果」，少數人專業失德，有過百
宗投訴個案，政府要從提升學校的管理、人的管理做起。主動了解學校的運作，主動監督、促進
管理。
　　李家超稱，會參考外國對媒體的管理制度和懲治方法進行研究，保障新聞自由的同時，不排
除立法監管。他表示，香港國安法實施細則賦予警方權力，經保安局局長批准後可要求電子平台
或網絡服務商移除危害國家安全的信息，「見一條，刪一條」；但要長遠防範及制止，國安法條
例列明媒體、網絡等涉及國家安全事宜，政府需要加強宣傳、指導、監督和管理。（ｃｌ）

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