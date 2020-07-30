【新冠肺炎】亞博館設施兩三日內啟用，１８至６０歲患者先分流

《經濟通通訊社３０日專訊》醫管局表示，現時正改建亞博館１號展館，預計今日內完成間

隔工作，供醫管局進場設置施，期望於２至３日可以開展服務，首階段可提供約５００張病床，

主要收治１８至６０歲的患者。

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，亞博館設施會以「歲數分流，開源節流」為運作方針，

將有限的醫院設施，盡量用於６０歲以上或嚴重慢性病患者。醫管局已開始研究改建２號館提供

更多床位，又會加強抗體測試，加快病人流轉，預計可將病人留院時間，由最近３星期減至２星

期，令每日收症量增至１２０至１４０名病人。



＊確診者分三級處理＊



港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，１８至６０歲確診患者先到亞博館作分流，醫生

及護士會以患者病歷、病徵及Ｘ光片等分成三個等級，第一級病人情況最穩定，無病徵或發燒，

會留在亞博館觀察７２小時後，情況穩定會轉去鯉魚門度假村。第二級病人出現輕微病徵，包括

發燒，亦有肺炎跡象，但較為穩定，會在亞博館觀察，一旦情況轉差，會轉去醫院。至於第三級

病人情況最嚴重，有肺炎及缺氧，需要吸氧氣，會第一時間轉去醫院。

孔繁毅指，如果病人兩次深喉唾液檢測呈陰性，亦無病徵就可以出院，當局亦在病人入住七

日之後抽驗抗體，如果抗體測試呈陽性及ＣＴ值高，亦可出院。



＊符合感染控制要求＊



港島西聯網感染控制主任鄭智聰指，今次是本港首次在醫院外照顧傳染病人，感染控制面對

很大挑戰。他指亞博館內雖然不能做到負壓病房每小時換氣１２次，但以每人每秒接受空氣量計

，場館可容納２０００人，而現時只安排５００張床是符合感染控制要求。他又指場館已規劃醫

護及病人活動範圍，當局亦已向醫護及其他合作部門交代感染控制要求，希望設施人員安全上下

班。（ｃｌ）

