【立會選戰】戴啟思報名參選法律界，傳是郭榮鏗後備人選

《經濟通通訊社３０日專訊》立法會提名期尚餘今明兩日，繼續有人報名參選，包括大律師
公會主席戴啟思報名參選法律界。據悉，他是郭榮鏗的後備人選。
目前法律界別除了有曾被兩辦炮轟而有ＤＱ風險的公民黨郭榮鏗外，尚有去年與建制聯署譴
責「暴徒」衝擊立法會的女大律師麥慶歡。
屯門區議員曾錦榮亦報名參選社會福利界。他表示，難以評估會否押後選舉，現時按原訂計
劃做好準備，又指若果押後選舉一年，會有更多時間宣揚本土理念。（ｃｌ）（ｚｚ）
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