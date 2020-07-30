【立會選戰】戴啟思報名參選法律界，傳是郭榮鏗後備人選

《經濟通通訊社３０日專訊》立法會提名期尚餘今明兩日，繼續有人報名參選，包括大律師

公會主席戴啟思報名參選法律界。據悉，他是郭榮鏗的後備人選。

目前法律界別除了有曾被兩辦炮轟而有ＤＱ風險的公民黨郭榮鏗外，尚有去年與建制聯署譴

責「暴徒」衝擊立法會的女大律師麥慶歡。

屯門區議員曾錦榮亦報名參選社會福利界。他表示，難以評估會否押後選舉，現時按原訂計

劃做好準備，又指若果押後選舉一年，會有更多時間宣揚本土理念。（ｃｌ）（ｚｚ）

