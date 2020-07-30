【立會選戰】消息：公民黨四人及岑敖暉提名被選舉主任裁定為無效

《經濟通通訊社３０日專訊》消息指，公民黨四名立法會選舉參選人，包括郭榮鏗、楊岳橋
、郭家麒及鄭達鴻，不獲確認參選資格。
另外，參加立法會區議會（第二）界別的岑敖暉接獲選舉主任通知，指他被裁定提名無效。
同一界別其他參選人還包括涂謹申、鄺俊宇名單、李慧琼名單、王百羽名單和陳劍琴。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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