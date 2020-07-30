【新冠肺炎】本港新增１４９宗確診創單日新高，６１宗源頭未明

《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增

１４９宗新冠肺炎確診個案，創單日新高，當中１４５宗為本地個案，４宗為輸入個案。本地個

案中，有８４宗與早前確診人士有關，６１宗源頭未明。

８４宗與早前確診人士有關的個案中，有７２宗與家庭及朋友群組有關。屯門富臨新增１宗

確診、新增２名的士司機確診、上水屠房新增２宗確診，屯門康和護老院新增１宗。

４宗輸入個案來自印度及菲律賓。（ｃｗ）

