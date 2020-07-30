【立會選戰】中聯辦堅決支持選舉主任裁定部份參選人提名無效

《經濟通通訊社３０日專訊》１２名參加立法會選舉的民主派參選人，被選舉主任裁定提名

無效，喪失參選資格。中聯辦發言人表示，對選舉主任依法決定部分人士參選香港第七屆立法會

的提名無效，表示堅決支持。

發言人稱，選舉主任對黃之鋒、郭榮鏗等１２名人士參選立法會作出提名無效的決定，是嚴

格根據基本法、香港國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。為了維護香港特別行政

區憲制秩序及立法會選舉的公平公正和嚴肅性，特區政府有關方面已有言在先，多次重申將嚴格

按《立法會條例》和《選舉管理委員會（選舉程式）（立法會）規例》等法律規定，全力支持選

舉主任依法履職，決定參選人的提名是否有效。

發言人指，真誠擁護香港特區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區，是對香港從政

者的基本政治要求，及理應遵從的政治倫理，批評被裁定提名無效人士的言行突破法律底線，包

括公開鼓吹港獨自決；乞求外部勢力制裁香港，干預香港特區事務；宣稱當選後將無差別地否決

財政預算案和政府法案，以癱瘓特區政府，形容是劣跡斑斑，為癱瘓特區政府、顛覆國家政權、

全面攬炒香港而來，反問怎能真誠擁護基本法和效忠國家、效忠香港特別行政區，承擔重要憲制

責任的香港特別行政區立法機關，豈能容忍這些圖謀毀掉一國兩制、毀掉香港繁榮穩定的無良之

輩登堂入室。（ｃｌ）（ｚｚ）

