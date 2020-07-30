《日入而息》渣打業績勝預期，恒隆地產轉虧，１２名參選人被ＤＱ

《今天重點》﹡渣打（０２８８８）中期基本稅前盈利１９﹒５５億美元跌２５％，不派息

；渣打中期大中華及北亞地區除稅前基本溢利跌１５％，本港跌１９％；渣

打目標仍是控制今年支出於１００億美元以下；渣打冀香港業務下半年隨經

濟復甦改善，對港金融體系有信心；渣打指正與英國當局討論派息安排，香

港區持續招聘

﹡恆隆集團（０００１０）中期純利盈轉虧１６億元，派中期息０﹒１９元

﹡恆隆地產（００１０１）中期盈轉虧２５億元，中期息１７仙；恆隆地產上

半年應佔基本純利跌１１％，香港物業收入跌５％；恆隆地產中國物業組合

收入升９％，營業溢利增４％

﹡九置（０１９９７）中期轉盈為虧蝕４４﹒５４億元，派息０﹒７８元；九

置中期基礎淨盈利減少２６％，投資物業重估轉盈為虧

﹡本港６月零售銷貨值跌幅收窄至２４﹒８％，但仍遜預期；上半年零售價值

料跌３３﹒３％，第二季按季升４％

﹡政府：黃之鋒楊岳橋等１２名參選人被裁定提名無效

﹡本港新增１４９宗確診創單日新高，６１宗源頭未明



《即日市況》﹡中資金融股領跌，港股收報２４７１０點跌１７２點，險守五十天線



《深滬股市》﹡滬綜指終軟０﹒２３％止步三連升，成交再逾萬億



《美元匯價》﹡美匯指數中線有機會向９１甚至８８進發；歐元最新報１﹒１７５４╱

５５，日圓最新報１０５﹒１２╱１４



《公司業績》﹡恆隆集團（０００１０）中期純利盈轉虧１６億元，派中期息０﹒１９元

﹡恆隆地產（００１０１）中期盈轉虧２５億元，中期息１７仙；恆隆地產上

半年應佔基本純利跌１１％，香港物業收入跌５％；恆隆地產中國物業組合

收入升９％，營業溢利增４％

﹡渣打（０２８８８）中期基本稅前盈利１９﹒５５億美元跌２５％，不派息

；渣打中期大中華及北亞地區除稅前基本溢利跌１５％，本港跌１９％

﹡海鑫集團（０１８５０）年度盈轉虧蝕２０６５﹒３萬元，不派息

﹡匯豐中國翔龍（００８２０）年度虧損收窄至５５８１萬元

﹡九置（０１９９７）中期轉盈為虧蝕４４﹒５４億元，派息０﹒７８元；九

置中期基礎淨盈利減少２６％，投資物業重估轉盈為虧

﹡盛洋投資（００１７４）中期虧損收窄至１﹒２７億元，不派息

﹡太平洋航運（０２３４３）中期轉盈為虧，蝕２﹒２億美元，不派息

﹡珩灣科技（０１５２３）中期純利按年跌１１％至５１２萬美元，派息

３﹒０３港元



《公司資訊》﹡恆隆盧韋柏稱收入最差時間仍未過，料下半年內地零售額將持續復甦

﹡恆隆地產（００１０１）陳啟宗稱仍未看懂香港市場，擁抱熊市不代表「擒

擒青」

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬與貴州省政府簽訂高速公路ＰＰＰ投資項

目

﹡同輻（０１７６３）與生態環境部核與輻射安全中心環境保護合作

﹡百威亞太（０１８７６）相信下半年表現令人鼓舞，看好內地高端市場長遠

發展

﹡柏榮集團（０８３１６）借入５００萬元，為期２個月

﹡津上機床中國（０１６５１）控股股東日本津上上季中國分部利潤升

６５﹒３％

﹡海底撈（０６８６２）杭州一門店的筷子被驗出大腸菌群

﹡東方匯財證券（０８００１）及國藝娛樂今早宣布停牌

﹡國藝娛樂（０８２２８）擬要約收購康宏環球（０１０１９）；國藝娛樂對

康宏前景有信心，望能分散風險

﹡智勤控股（０９９１３）今起招股，入場費約２５８６元

﹡渣打（０２８８８）冀在審慎可行的情況下盡快恢復派發股息；目標仍是控

制今年支出於１００億美元以下；渣打上半年淨息差按年減少２６基點，信

貸減值大增逾５倍；正與英國當局討論派息安排，香港區持續招聘；渣打冀

香港業務下半年隨經濟復甦改善，對港金融體系有信心

﹡湖北省政府與中國移動（００９４１）簽署戰略合作協議

﹡新高教集團（０２００１）斥資１﹒５２億元人民幣增持廣西學校股權

﹡暢由聯盟（０１０３９）會員積分聯營提擬引入投資者

﹡網易（０９９９９）副總裁表示遊戲一定會成為傳統文化復興的重要載體

﹡領智金融（０８１６３）參股公司推出微保險市集

﹡融信中國（０３３０１）發行２億美元優先票據，年利率６﹒７５％

﹡蘇創燃氣（０１４３０）與中海油氣電集團合作發展天然氣

﹡中生製藥（０１１７７）預防靜脈血栓栓塞藥物獲批

﹡九置（０１９９７）海港城上半年營業盈利及商場收入均跌３０％

﹡創世紀集團控股（０１８４９）控股股東以１６３８萬元出售４２００萬股

股份



《國企紅籌》﹡華能國際（００９０２）增資霞浦核電６３００萬元人民幣，持股比例不變



《神州民企》﹡騰訊（００７００）副總裁表示強化技術驅動，面向「雲時代」新挑戰



《中國要聞》﹡中國否認包庇通緝犯劉特佐，一馬案為中馬關係掀波瀾

﹡深圳出台新細則，入戶未滿３年但社保繳滿５年可購房

﹡工信部表示進一步放寬新能源車生產企業及產品准入門檻

﹡吉林公安副廳長撰《平安經》奇書，省委出手聯合調查

﹡海關總署與中國民航局合作，強化監管優化服務

﹡海淀國投境內債現異常交易，海淀國資委：運作正常

﹡商務部表示上半年全國網絡零售額同比增超７％；上半年電商直播超

１０００萬場；中國外貿發展面臨形勢依然嚴峻；中歐投資協定就公平競爭

規則文本取得進展；近期將發布新一輪服務貿易創新發展試點名單；問卷調

查顯示９９％外資繼續在華投資經營

﹡銀保監對保險公司償付能力管理規定公開徵意見

﹡上海浦東影視共享空間揭牌，為電影工業提供新基建

﹡上期所與最高法院法研所合作，加強期貨市場制度建設

﹡報告指上半年國產遊戲海外市場增長顯著

﹡「花唄月月付」上線，商家成交轉化率最高達２０％

﹡中國遊戲半年銷售收入近１４００億元，增長２２％

﹡全國首批、外貿企業首單標準化票據落地信銀南京

﹡中電聯表示預計下半年全社會用電量同比增６％左右

﹡抗疫特別國債發行收官，十年期佔比達七成

﹡王毅晤意大利外長表示警惕個別國家挑動意識形態對立

﹡美網絡監察公司表示中國疑策劃黑客入侵梵蒂岡電腦系統

﹡東莞暫停全部濱海灣新區所有用地、建設審批

﹡廣州表示下半年爭取設立市內免稅店，撐汽車、家電消費

﹡百勝中國次季少賺２６％仍逆市擴張，門店數破一萬家；百勝中國門店突破

１萬家，今年目標新開最多８５０家

﹡湖北８水庫全超上限，安徽緊急提醒部分地區閘門漏水

﹡人社部表示農民工就業易受經濟波動影響，必須高度重視

﹡業內表示「信保＋擔保」降自身成本，助小微企更好出海

﹡康希諾表示現有一款新藥獲註冊批准、兩款處於申請階段；康希諾舉行網上

路演，主席稱新冠疫苗規劃產能約２億劑；天津已基本建成３﹒８萬平方米

的生產廠房

﹡華為與深圳達成新基建戰略合作，涉及５Ｇ、雲計算等

﹡發改委表示擴大自美進口有積極進展，冀雙方續互利合作

﹡７月全口徑收水６８７７億元，分析料不再進一步寬鬆

﹡人行５００億逆回購利率持平，單日零投放零回籠；人行開展５０億元央行

票據互換（ＣＢＳ）操作

﹡國防部表示組織新型戰機在南海開展高強度訓練；美方南海「興風作浪」中

方堅定「乘風破浪」

﹡蘇寧易購與抖音電商深度合作，全量商品入駐抖音小店

﹡長三角綠色一體化示範區成立行政復議委員會

﹡國家防汛應急響應降至三級，惟北方防汛進入關鍵期

﹡上海金融法院發布１５條舉措保障臨港金融開放發展

﹡外交部表示堅決對全球科技產業合作中的國別歧視說不

﹡國開行原董事長胡懷邦被控收受賄賂８５５２萬餘元

﹡內地破獲首起數字貨幣為交易媒介特大跨國網絡傳銷案

﹡北京法院表示抖音、微信讀書Ａｐｐ均侵害用戶個人信息



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒４５％，報１２７２２﹒９２點



《其他消息》﹡戴啟思報名參選法律界，傳是郭榮鏗後備人選

﹡李家超稱維護國安，首要主動清除教育界的「壞蘋果」

﹡歐盟因應港區國安法而公布的結論和措施屬錯誤決定

﹡政表示黃之鋒楊岳橋等１２名參選人被裁定提名無效

﹡房協出租屋邨１０月起加租８％，但將寬免兩個月租金抵銷加幅

﹡本港６月零售銷貨值跌幅收窄至２４﹒８％，但仍遜預期；上半年零售價值

料跌３３﹒３％，第二季按季升４％

﹡餐廳舖難敵禁堂食，謝斐道舖「四折價」１９５０萬售

﹡深股通額度全日流走３７億元；滬股通額度全日流走５﹒４億元，陸股通淨

流出逾６３億

﹡ＷｅＬａｂ表示疫情對營運阻礙微，冀客戶人數愈多愈好

﹡尼爾森調查指使用虛擬銀行服務意願提高至３７％；虛擬銀行認知度升至

９３％，約７％銀行客戶有用虛銀服務

﹡虛擬銀行ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ今天正式開業

﹡李嘉誠基金會再捐逾１億元資助本港醫療服務及社福界

﹡經絡表示一個月拆息或下試０﹒２厘，但不排除銀行再上調新造按息

﹡香港會計師公會將王談意從會計師名冊中除名，為期兩年

﹡香港與澳門對民商事案件相互委托送達司法文書安排周六起生效



《新冠肺炎》﹡本港新增１４９宗確診創單日新高，６１宗源頭未明

﹡北區醫院及伊利沙伯醫院各有一位病人確診

﹡九巴為你加張凳，開放３個有蓋巴士總站供市民食飯

﹡亞博館設施兩三日內啟用，１８至６０歲患者先分流

﹡政府延長公務員特別上班安排至８月９日；政府開放１９個避暑中心變身飯

堂，每枱限一名食客

﹡馬仲儀稱毋須一刀切禁堂食，可從座位和空間管理著手

﹡許樹昌稱專家組逾兩周無開會，亞博隔離留意排污設施；禁堂食令做法不理

想，促政府微調重開堂食

﹡湯家驊稱全日禁堂食是艱難決定

﹡精英匯稱五個月停課期間，２﹒４萬學生參與線上服務

﹡餐飲業明天可恢復日間堂食，限兩人一桌入座不逾五成

﹡吉野家將在全球關店１５０家，涉及中國市場

﹡大角咀確診者畜養的混種短毛貓檢測呈陽性反應

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