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即市新聞

31/07/2020 07:50

《華爾街內望》特朗普倡推遲總統大選，道指跌２２５點，納指續升

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國第二季國內生產總值令人擔憂，加上總統特朗普提出推遲
今年總統大選，加劇市場緊張情緒，美股周四（３０日）普遍下跌。
　　道指跌２２５點或０﹒８５％，至２６３１３點。標指跌１２點或０﹒３８％，報３２４６
點。納指漲４４點或０﹒４３％，報１０５８７點。
　　特朗普提出推遲今年美國總統大選的想法，不過立即遭到民主黨和共和黨的反對。
　　市場擔心額外失業補助周五即將到期後，國會仍未就新救助方案達成共識，當中包括延長或
替換每周發放６００美元額外補貼的計劃。
　　另外美國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）數據顯示，美國經濟遭遇大蕭條以來最嚴重的萎縮
，因為抗疫而實施的封鎖措施，導致企業活動陷於停頓。
　　上周初次申請失業金人數上升，進一步顯示經濟復甦勢頭放緩，或因美國南部和西部各州的
病例上升。
　　板塊方面，能源股、材料股、金融類股表現最差。科技股、非必需消費品股、通訊服務股是
僅有的微漲的板塊。
　　個股方面，蘋果、Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、亞馬遜盤後
公布業績，表現皆勝預期，股價市後漲近１％至逾６％不等。
　　另外高通急升１５％，公司預計第四季營收將遠高於預期。聯合包裹（ＵＰＳ）公布季度業
績後股價飆升１４﹒４％。（ａｌ）

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