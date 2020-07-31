《出旗制勝－麥穎儀》恒指公司下月發季檢，吼阿里購１７０３９

《出旗制勝》隔晚美股三大指數個別發展，道指及標指均收跌０﹒９％及０﹒４％，而乘著

科網巨頭陸續公布的上季業績造好的利好消息帶動下，納指昨晚（３０日）收漲４４點

（０﹒４％）。港股方面，昨日為期指結算日，恆指高開低收，上午造好一度重上２５０００點

關口，可惜下午則要回吐所有升幅倒跌，最多跌過２６７點，收市前跌幅收窄至１７３點，報

２４７１１點收市。大市交投活躍，全日成交金額有１２８４億，較上日增逾兩成。

恆指公司８月１４日公布恆指季檢結果，市場繼續關注同股不同權及第二上市股份會否納入

恆指，憧憬一旦通過，阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）及小米（０１８１０）或有機

會染藍，晉升恆指成分股。資金或提前入場部署，見阿里（０９９８８）上日成交額較周三

（２９日）增超過一成，而股價方面則可以逆市升０﹒７４％跑贏大市，收報２４４﹒８元。市

場繼續憧憬恆指季檢，阿里（０９９８８）晉升藍籌以及螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市計劃細節的落實，

投資者如看好，或可留意阿里購１７０３９，行使價３０８元，實際槓桿７﹒７倍，引伸波幅

３６﹒８％，換股比率５０兌１，２０２１年０１月１８日到期。

但留意阿里７月份的股價曾兩度升上２５０元水平均遇阻力回落，如認為現時阿里巴巴股價

有上升壓力，不妨趁其重回高位之時留意阿里沽１５６３９，行使價２１１﹒０８元，實際槓桿

６﹒８倍，引伸波幅３６﹒７％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２３日到期。

另一隻重磅新經濟股美團（０３６９０）過去半年升勢十分強勁，自２月份股價由不足

１００元升至一倍有多，７月份股價最高曾上２１３﹒４元，為ＡＴＭＸ股中表現最好。不管市

況上落，美團過去３個交易日均錄得升幅，累計升幅超過５％，昨日升１﹒０４％，報１９５元

。同樣有著被納入恆指成分股的市場憧憬，投資者如看好，或可留意美團購１７０２８，行使價

２３４元，實際槓桿５﹒５倍，引伸波幅５２﹒２％，換股比率５０兌１，２０２０年１２月

１８日到期。相反，投資者如看淡，或可留意美團沽１４９８２，行使價１７２元，實際槓桿３

﹒７倍，引伸波幅５１﹒２％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月３０日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

