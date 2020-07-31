  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2020 10:44

《出旗制勝－麥穎儀》恒指公司下月發季檢，吼阿里購１７０３９

　　《出旗制勝》隔晚美股三大指數個別發展，道指及標指均收跌０﹒９％及０﹒４％，而乘著
科網巨頭陸續公布的上季業績造好的利好消息帶動下，納指昨晚（３０日）收漲４４點
（０﹒４％）。港股方面，昨日為期指結算日，恆指高開低收，上午造好一度重上２５０００點
關口，可惜下午則要回吐所有升幅倒跌，最多跌過２６７點，收市前跌幅收窄至１７３點，報
２４７１１點收市。大市交投活躍，全日成交金額有１２８４億，較上日增逾兩成。
　　恆指公司８月１４日公布恆指季檢結果，市場繼續關注同股不同權及第二上市股份會否納入
恆指，憧憬一旦通過，阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）及小米（０１８１０）或有機
會染藍，晉升恆指成分股。資金或提前入場部署，見阿里（０９９８８）上日成交額較周三
（２９日）增超過一成，而股價方面則可以逆市升０﹒７４％跑贏大市，收報２４４﹒８元。市
場繼續憧憬恆指季檢，阿里（０９９８８）晉升藍籌以及螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市計劃細節的落實，
投資者如看好，或可留意阿里購１７０３９，行使價３０８元，實際槓桿７﹒７倍，引伸波幅
３６﹒８％，換股比率５０兌１，２０２１年０１月１８日到期。
　　但留意阿里７月份的股價曾兩度升上２５０元水平均遇阻力回落，如認為現時阿里巴巴股價
有上升壓力，不妨趁其重回高位之時留意阿里沽１５６３９，行使價２１１﹒０８元，實際槓桿
６﹒８倍，引伸波幅３６﹒７％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２３日到期。
　　另一隻重磅新經濟股美團（０３６９０）過去半年升勢十分強勁，自２月份股價由不足
１００元升至一倍有多，７月份股價最高曾上２１３﹒４元，為ＡＴＭＸ股中表現最好。不管市
況上落，美團過去３個交易日均錄得升幅，累計升幅超過５％，昨日升１﹒０４％，報１９５元
。同樣有著被納入恆指成分股的市場憧憬，投資者如看好，或可留意美團購１７０２８，行使價
２３４元，實際槓桿５﹒５倍，引伸波幅５２﹒２％，換股比率５０兌１，２０２０年１２月
１８日到期。相反，投資者如看淡，或可留意美團沽１４９８２，行使價１７２元，實際槓桿３
﹒７倍，引伸波幅５１﹒２％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月３０日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道31/07/2020
【海外置業】隔山買樓　留意稅務免中伏
香港政情30/07/2020
【立會選戰】政府：黃之鋒楊岳橋等12名參選人被裁定提名無效
中國故事30/07/2020
《神州經脈》內地確診再破百宗　特別國債發行收官　滬指止三連升
財經熱話30/07/2020
【回A神話重臨？】康希諾急彈　炒作「回A」進程邊日最關鍵？
FOCUS30/07/2020
【FOCUS】FED VS Virus　鮑叔聞不平等耍太極
開市Good Morning30/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊560元有阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金