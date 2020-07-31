《環球趨勢－黃耀宗》捕捉資產長期升浪的好處

《環球趨勢》筆者最近在個人專頁整理及更新過去一直看好金價的因素，其後在數個訪問個

別分享長、中及短線的部署。有興趣的讀者歡迎到「Ａｎｄｙ Ｗｏｎｇ ＣＭＴ」專頁參考一

下。今期希望透過分享捕捉金價長期升浪的操作經驗心得，令讀者明白保守的金價亦能夠「悶聲

發大財」。

首先，在眾多資產當中，找尋一種具長線增長潛力的資產。之後，了解市場上相關的投資工

具。最後，投資前作注碼及風險管理。

首先，根據我們對金價的基本分析，金價當時不但估值吸引，而且增長具空間，因此符合我

們長線增長潛力的資產的條件。

之後，市場上對黃金相關的投資工具例子︰ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（０２８４０）、一籃子金

礦股－ｉＳｈａｒｅｓ ＭＳＣＩ全球黃金礦業ＥＴＦ（ＲＩＮＧ）、個別金礦股－山東黃金

（０１７８７）及黃金槓桿ＥＴＰ－ＰｒｏＳｈａｒｅｓ二倍做多黃金ＥＴＦ（ＵＧＬ）等。

我們用過去１年的時間（２０１９年７月３０日至２０２０年７月２９日）作個簡單比較︰

金價由１４２６﹒８０美元升至１９７０﹒７９美元，累升近３８％。例子同期表現︰



ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ︰３５﹒６０％

ｉＳｈａｒｅｓ ＭＳＣＩ全球黃金礦業ＥＴＦ（ＲＩＮＧ）︰６３﹒３３％

山東黃金（０１７８７）︰１２０﹒０６％

ＰｒｏＳｈａｒｅｓ二倍做多黃金ＥＴＦ（ＵＧＬ）︰７０﹒１９％



若加以有效應用各工具特色，相信會為投資組合的進攻及防守帶來更住效果。基本分析亦顯

示出其重要性，若藥石亂投買入一些質素欠佳的金礦股，同期表現或現負回報。

用黃金這個傳統防守資產作例子，希望令讀者明白到捕捉長線潛力的資產及如何有效應用投

資工具的重要性。

整體而言，我們一直留意的基本因素仍然支持金價向好的看法。技術分析方面，金價中長線

走勢仍然向好，惟受制心理阻力２０００美元水平；短線重要支持則在１８６０美元水平左右。

《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

＊聲明︰筆者所管理的基金及投資組合持有相關資產。



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