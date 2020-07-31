《缸邊隨筆－石鏡泉》或躍在淵

《缸邊隨筆》今天（３１日）是７月最後一個交易日，半年過去，金融大局如何？或躍在淵

。



易經乾卦，九四爻是：或躍在淵，無咎。意指都到了要跨出一關鍵之步，就跨出吧，因跨出

是無咎，不用怕。



歐元兌美元，是在升破１２年下降軌前夕，一旦上破１﹒１７６０，上可見１﹒３至

１﹒４。



美匯處於在下破９年來上升軌前夕，一旦下破９３，下可見８７、８３。



彭博美元指數，已微下破９年的上升軌，下先望２０１８年低位１１２０。



黃金已突破之前歷史高位，如企於１８７４上三天以至三周，金價將成雙頂而破，上可望

２６９１。



美元兌日圓下試下降三角形底支持，１０４﹒７４區，一旦下破，下望１００﹒７２以至

９４﹒８５。



這些是由美國銀行的首席技術師Ｐａｕｌ Ｃｉａｎａ提出來的，他更戲言，圖該怎看，看

看圖者的心想怎看。閣下又怎看呢？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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