【企業盈喜】榮暉：獲防疫基金補貼，料三個月虧轉盈至少４０萬元

《經濟通通訊社３１日專訊》榮暉控股（０８２１３）基於對未經審核綜合管理帳目作出之

初步評估，預期截至今年６月底止三個月錄得擁有人應佔溢利介乎４０萬元至８０萬元，而去年

同期虧損約４１０萬元。

虧轉盈主要受惠自３月底止財政年度起合併表現欠佳之餐廳以提升架構及減少不必要開支，

令表現欠佳之餐廳數目減少；及已於期內就香港業務自政府防疫抗疫基金收取補貼約３７０萬元

。

該公司計劃８月１１日公布業績。（ｎｓ）

