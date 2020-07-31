《專家之言－張穎群》港股下半年續炒科技股，留意推科指衍生工具

《專家之言》美國公布５月份標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ樓價指數，２０大城市樓價

按月僅上升０﹒０４％，遠低過預期升幅０﹒３％，而按年計升３﹒６９％，同低於預期升４％

。７月份消費者信心指數急挫至９２﹒６，低過預期９５及６月份的９８﹒３，為近３個月最大

跌幅。數據反映出美國消費者對經濟或就業前景都稍見悲觀。作為全世界最大晶片製造商英特爾

在上周公布，因為技術關係，７ｎｍ晶片在製造過程中出現嚴重問題，短期難以解決，將會推遲

６個月後生產，同時亦研究將不會自行生產晶片。目前公司以設計及生產齊同步運作，但在生產

技術上繼續原地踏步，未有任何改良而導致落後。對手ＡＭＤ跟台積電合作，已率先推出７ｎｍ

晶片，相信在未來可繼續領先。此可以反映出代工工廠的訂單將會更多。近日的科技股連日創新

高後，已漸見沽壓，今次剛好借消息再作調整。

美國有投資銀行表示，受累於年初全球疫情的大規模爆發，聯儲局為挽救經濟、企業及國民

，推出無上限量化寬鬆貨幣政策。購買債券，更將資產負債表加大規模至接近７萬億美元。如此

大規模政策正引發投資者擔心，會出現美元貶值的問題。更有機會引致未來的通貨膨脹。就近日

市場上大幅拋售美元，拖累匯率持續尋底。減少購買國債，息率逐步滑落。大量購買黃金，推動

金價連日創新高。如經濟未能如預期的大力復甦，要憂慮的問題會更多。



＊數據理想推消費，有助經濟續增長＊



內地北京金融監管局跟中證監合作，協助個別正在美國上市的中概股，在各項條件適合的情

況下，鼓勵回歸Ａ股市場或香港交易所上市。有部分如未能符合要求，由北京企業提供相關辦法

解決問題。同時也在北京推動優質或有實力的科創企業，按照自家能力或需要，可尋求在Ａ股市

場或海外市場上市集資。由於外他疫情未見受控，拖慢個別企業上市步伐，更有大型企業選擇兩

地同步上市，以配合計劃。內地統計局日前公布６月份規模以上工業企業盈利總額６６６５﹒５

０億元人民幣，按年上升１１﹒５％，遠高過５月份的升６％，更創出年內單月最高；上半年盈

利總額２５１１４﹒９０億元人民幣，按年下跌１２﹒８％，但降幅比首５個月減少６﹒５％。

主要為經濟在第二季開始漸見復甦所帶動。但有官員表示，數據僅初步見好，仍要待經濟全面穩

定後再向好，目前仍處於不明確的步伐上。外圍環境持續受壓及不穩定，面對不確定性的風險正

在升温。在近日的數據中，已反映出各行業正穩步復工，唯內需消費速度仍感不足，政府亦表明

，未來會繼續擴大消費、協助企業解決融資問題，更要支持就業穩定。但重點始終在消費者上，

因為國民消費始可刺激經濟，更可配合國策。以支持經濟發展，更可以在不同類型的風險上造好

預防措施。預期下半年仍然穩定，雖不如想像中容易，但相信有能力處理一切。



＊科技前景好吸引，推動恆指穩步上＊



恆指公司本周一（２７日）推出恆生科技指數，首日先升後跌，以跌１﹒３％收市。跌幅略

多於恆指的０﹒４％。但成交金額３４０億元，則輕微多過恆指的３３８億元。指數內有３０隻

成分股，皆以高增長和高估值為目標，因此市盈率高達４５倍，跟恆指約１２倍比較高。有發行

商正留意期交所會否推出相關的期貨或期權指數，主要可為認股權證或牛熊證等衍生工具作為出

對沖用途。再加上稍後日子可以推出科技產品的ＥＴＦ，更可吸引更多科技企業到香港上市。

歐洲央行公布經濟數據勝預期，惟擔心全球疫情影響經濟復甦艱難，更憂慮因此引發銀行的

呆壞帳大幅增加。要求當地銀行暫停派息政策及暫停回購股方案齊延長至年底１２月。英國央行

亦討論同要求銀行暫停派息或回購股份。匯豐控股（００００５）首當其衝，大幅急挫，並創出

５２周新低３４﹒１０元，頗接近２００９年３月金融風暴的低位３３元。集團在下星期一（３

日）公布業績，同時研究出售歐美業務，估計短期內業績難見理想，股價更難見反彈。

恆指自踏入７月份，升勢凌厲曾高見２６４５３，日前曾大幅回落到起步點，低見２４５２

６，差不多所有升幅全數報銷。月內多隻科網股、同股不同權及中概股等相關板塊皆錄得升幅，

更有多隻連創５２周新高。但近日受到外圍影響，而本地疫情又略見險峻，股市因而回落。在傳

統銀行股、保險股及地產股等皆見下滑，但科技及相關股份持續在高位附近徘徊。相信下半年繼

續熱炒科技板塊。《華盛証券 張穎群》

