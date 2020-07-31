【中概焦點】傳字節跳動考慮分拆國內業務在香港或上海上市

《經濟通通訊社３１日專訊》據路透社引述消息人士指，抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ母公司字

節跳動正考慮將國內業務分拆，並在香港或上海上市，不過公司更傾在香港上市，並正與港交所

（００３８８）及中國監管機構商討，預期業務估值或高達１０００億美元。消息又透露，公司

亦研究將非中國業務分拆到歐洲或美國上市。（ａｌ）

