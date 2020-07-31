【全球放水】共和民主兩黨於失業救濟到期前，未就新方案達共識

《經濟通通訊社３１日專訊》距離美國聯邦補充失業救濟到期還有一日，但美國國會共和民
主兩黨周四（３０日）依然未就新一輪紓困方案達成共識。
參議院共和黨領袖麥康奈爾已允許下周就方案進行投票，但將把救濟金下調至每周２００美
元。不過如果民主黨否決方案，但可能促使議員和白宮下周加速協商以達成共識，不過參議院本
周末休會，待兩黨下周重新討論時，失業救濟已經到期。（ａｌ）
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