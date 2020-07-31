《盤後部署》港股８月仍以上落格局為主，新經濟股當旺鑊氣濃

《經濟通通訊社３１日專訊》美國第二季經濟錄得逾三成跌幅，拖累美股三大指數升跌不一

，惟港股今早高開３６點後繼續高走，受到中國ＰＭＩ數據造好，港股早段盤中一度大漲２２８

點，並升破十天線（２４９３７點），惟隨後後勁不繼，港股午後倒跌，但仍穩守２４５００關

口。地產股及油股跌幅顯著，中海油（００８８３）跌近３％，九倉置業（０１９９７）跌逾２

％。最終恆生指數報２４５９５點，跌１１５點或跌０﹒４７％，穿五十天線（２４６７９點）

，主板成交１１９１﹒５４億元。國企指數報１００３９，跌５７點或跌０﹒５７％。

內地Ａ股走勢強勁，上證綜合指數報３３１０點，升２３點或升０﹒７１％；深證成分指數

報１３６３７點，漲１７１點或升１﹒２７％。兩市合共成交１１４５９﹒８１億元人幣。



＊新經濟股投資若成「新常態」，炒作便結束＊



近期金價再度破頂，避險情緒升溫，主要貨幣方面則持續走弱，瑞銀環球財富管理表示，在

可預見的未來下，現金及債券得負實際回報可能持續，對於管理資產組合波動性的投資者而言可

能構成挑戰。該行指出，美聯儲繼續維持鴿派策略下，美國將更長期維持低利率，全球央行似乎

讓通脹持續，相信黃金受避險情緒影響，繼續有上漲空間，而美元將進一步走弱。

另外，瑞銀對於新經濟股的意見是，一但股市及經濟適應這種「新常態」，對科技股的炒作

便會完結。該行指，科技股有大量資金流入，主要是因為受到新冠疫情影響，有避險意味，而科

技股同樣推動美股呈現反彈，不過該行場內交易負責人預料，根據他自身的經驗所得，這種情況

部不會持續太耐，因為科技股的價值不成比例，但很難說這種狂熱甚麼時候結束。



＊憧憬「ＡＭＸ」納入恆指，下周續炒科技股＊



港股近期多以上落格局為主，如以反手方式入市，仍然可以有不錯回報，港股短期衝破二萬

五仍需要一些特定條件，例如本港疫情放緩、中美緊張局勢降溫。短期頂部仍以二萬五為主，底

部在２４３００點左右。不過，市場繼續憧憬「ＡＭＸ」（阿里巴巴（０９９８８）、美團（０

３９６０）及小米（０１８１０））三隻股份「染藍」，相信新經濟股繼續鑊氣十足，待恆指公

司８月１４日公布季檢消息之後才會降溫；而八月亦是傳統手機設備股當炒季節，瑞聲（０２０

１８）、舜宇（０２３８２）等傳統手機都可多加留意。（ｕｌ）

