【大國博弈】美國國務卿蓬佩奧：中國駐休斯敦總領事館是間諜巢穴

《經濟通通訊社３１日專訊》美國國務卿蓬佩奧周四（３０日）表示，在中國問題上情況正

在發生變化，並提到國際社會對美國政策的支持，包括美國及合作夥伴在南海加強海上演習、敦

促其他國家不要使用華為的５Ｇ網絡設備。

他亦在美國參議院聽證會上作證時表示，美國關閉中國駐休斯敦總領事館是因為該處是間諜

巢穴，並強調總統特朗普對中國的強硬立場。蓬佩奧又指港區國安法涉及的國家數量令人感到不

安。（ａｌ）（ｚｚ）

