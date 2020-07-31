  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2020 09:57

【大國博弈】美國國務卿蓬佩奧：中國駐休斯敦總領事館是間諜巢穴

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國國務卿蓬佩奧周四（３０日）表示，在中國問題上情況正
在發生變化，並提到國際社會對美國政策的支持，包括美國及合作夥伴在南海加強海上演習、敦
促其他國家不要使用華為的５Ｇ網絡設備。
　　他亦在美國參議院聽證會上作證時表示，美國關閉中國駐休斯敦總領事館是因為該處是間諜
巢穴，並強調總統特朗普對中國的強硬立場。蓬佩奧又指港區國安法涉及的國家數量令人感到不
安。（ａｌ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道31/07/2020
【海外置業】隔山買樓　留意稅務免中伏
香港政情30/07/2020
【立會選戰】政府：黃之鋒楊岳橋等12名參選人被裁定提名無效
中國故事30/07/2020
《神州經脈》內地確診再破百宗　特別國債發行收官　滬指止三連升
財經熱話30/07/2020
【回A神話重臨？】康希諾急彈　炒作「回A」進程邊日最關鍵？
FOCUS30/07/2020
【FOCUS】FED VS Virus　鮑叔聞不平等耍太極
開市Good Morning30/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊560元有阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金