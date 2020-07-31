【大國博弈】美國國務卿蓬佩奧：中國駐休斯敦總領事館是間諜巢穴

《經濟通通訊社３１日專訊》美國國務卿蓬佩奧周四（３０日）表示，在中國問題上情況正
在發生變化，並提到國際社會對美國政策的支持，包括美國及合作夥伴在南海加強海上演習、敦
促其他國家不要使用華為的５Ｇ網絡設備。
他亦在美國參議院聽證會上作證時表示，美國關閉中國駐休斯敦總領事館是因為該處是間諜
巢穴，並強調總統特朗普對中國的強硬立場。蓬佩奧又指港區國安法涉及的國家數量令人感到不
安。（ａｌ）（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道31/07/2020
【海外置業】隔山買樓 留意稅務免中伏
|香港政情30/07/2020
【立會選戰】政府：黃之鋒楊岳橋等12名參選人被裁定提名無效
|中國故事30/07/2020
《神州經脈》內地確診再破百宗 特別國債發行收官 滬指止三連升
|財經熱話30/07/2020
【回A神話重臨？】康希諾急彈 炒作「回A」進程邊日最關鍵？
|FOCUS30/07/2020
【FOCUS】FED VS Virus 鮑叔聞不平等耍太極
|開市Good Morning30/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊560元有阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰