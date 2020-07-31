【美伊衝突】美國國務卿蓬佩奧：將擴大對伊朗金屬制裁的範圍

《經濟通通訊社３１日專訊》美國國務卿蓬佩奧周四（３０日）表示，將大幅擴大對伊朗金
屬制裁的範圍，並鎖定２２種用於與伊朗核能、軍事或彈道導彈計劃有關的特殊材料。
蓬佩奧稱堅信伊朗的精銳安全部隊伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ），已控制伊朗的建築行業，
故可能對蓄意將某些材料，如石墨或原材料或金屬半成品在內，轉運至伊朗或從伊朗轉運出口，
以使用於該國建築業的人士實施制裁。（ａｌ）
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