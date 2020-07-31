【科指面世一周】手機股跑出，比亞迪電子本周暫飆２０％冠科指股

《經濟通通訊社記者梁凱菱３１日報道》美國四大科網巨企ＦＡＡＧ（即Ｆａｃｅｂｏｏｋ

、Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ｇｏｏｇｌｅ）業績全線理想，刺激納指期貨在亞洲時段跑贏大

市（道指），連帶本港的蘋果概念或手機相關股亦全線造好。截至早上１１時，手機孖寶為升幅

最大藍籌；而恰巧今日是有「港版納指」之稱的恆生科技指數面世一周，領漲的亦有手機相關股

的身影。



＊手機孖寶冠藍籌，全錄資金淨買入＊



受累美國最新經濟數據遜色及美國總統特朗普提出押後大選，隔晚美股一度急劇震動，道指

曾挫逾５００點，惟納指率先掉頭向上並連升兩日。四大科網巨企於美股收市後公布上季業績，

除Ｇｏｏｇｌｅ控股公司Ａｌｐｈａｂｅｔ外，其餘三巨企的純利及收入均遠超預期，表現令市

場振奮，市後股價齊漲逾６％。

本港上市的科網股同樣起舞，尤以手機設備股升勢最為凌厲。瑞聲科技（０２０１８）盤中

一度飆升近７％高見６３﹒６５元，舜宇（０２３８２）亦跟漲近４％曾高見１５０元。至於另

外三間同業，包括鴻騰精密（０６０８８）、比亞迪電子（００２８５）及丘鈦科技（０１４７

８）亦於科指中名列前茅，大部分時間均位列指數首五位之內。值得留意的是，據經濟通報價系

統顯示，截至今早１１時，五股均獲資金淨主動買入，當中，以瑞聲科技的規模最大，高達逾２

億；而比亞迪電子及鴻騰精密的大戶主動買沽比率更達１００：０，實在無懈可擊。



＊新東方今領漲科指，五股本周漲逾一成＊



不過，目前表現最標青的科指股，則要數早前發盈警並累插逾７％的新東方在（０１７９７

），其早市曾飆８％高見３７﹒３元；雖然暫重新獲資金淨買入逾３５００萬元，惟大戶買沽比

率僅２６：７４，表現較過去五天平均的３６：６４更為遜色，反映大戶淡友沽貨情況更為進取

。新東方在線目前於科指面世剛好一周，仍累挫逾３％。

至於累計表現最好的科指成分股，為連開五支陽燭的比亞迪電子，不單受惠華為概念，蘋果

概念亦有其份，可謂「食正兩家茶禮」，暫累飆近２１％，是唯一一隻錄逾２０％升幅的新貴。

緊隨其後的是華虹半導體（０１３４７），相信受惠本周環球晶片股集體抽升的氣氛帶動，

暫累計攀升約１８％。而晶片股龍頭－－中芯（００９８１）亦不甘示弱，累計升幅有近１１％

，位列第五，為五隻錄雙位數升幅的新貴之一。

金蝶（００２６８）上日（３０日）破頂，高見２２﹒６元，一周以來暫累漲近１６％，位

列第三。而近日跑出的平安好醫生（０１８３３）則排第四，除了獲大行唱好外，技術走勢亦轉

趨樂觀，上日突破雙底頸線，量度升幅可達１４０元以上，累計暫攀升逾１２％。



＊ＡＴＭＸ跑輸科指，小米最差跌近２％＊



各大重磅股則表現遜色，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）及小米（０１８１０）合稱「ＡＴＭＸ」，分別佔比科指逾８％，首三者均只揚

約２％，而小米更要跌近２％，跑輸科指的逾４％升幅。

技術走勢上，四股近日均錄得雙頂形態。阿里巴巴及騰訊表現較好，未曾觸及頸線；美團曾

跌穿頸線，惟目前已重越此水平之上；小米則在頸線以下橫行整固。

對比科指表現，今早曾創面世以來新高，高見７２８５點，截至１１時則報７１５６，升幅

逾４％；恆指則微跌０﹒３％。

而在上述提及的１２隻科指新貴中，除鴻騰精密、新東方在綫、中芯、阿里巴巴及小米外，

其餘７股今日均見科指面世以來的高位（即本周高）。

