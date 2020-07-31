Ａ股轉跌匯控績前受壓，港股倒跌１１１點報２４５９８失五十天線

《經濟通通訊社３１日專訊》內地７月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）好過市場預期，加上

中央政治局提出加快形成國內大循環的新發展格局，滬指今早一度重上三千三，惟現時已蒸發全

數升幅。另外，重磅股匯控（００００５）下周一公布業績，今日股價偏弱，跌幅亦擴大至逾

２％，拖累大市約５０點跌幅。

目前恆生指數報２４５９８，跌１１１點或跌０﹒４５％，５０天線（約２４９２８點）得

而復失，主板成交５１０﹒８２億元。國企指數報１００７５，跌２１點或跌０﹒２１％。

油服股亦明顯受壓，中海油（００８８３）跌１﹒９％，報８﹒２８元；中石化

（００３８６）跌２﹒０６％，報３﹒３３元。

重磅股表現不一，匯控跌２﹒１％，報３４﹒９元，為最差表現藍籌；騰訊（００７００）

升幅收窄至０﹒５６％，報５３８元；港交所（００３８８）升０﹒９９％，報３６６﹒２元；

友邦保險（０１２９９）跌１﹒６９％，報６９﹒６５元；中移動（００９４１）升０﹒７５％

，報５３﹒５元；建行（００９３９）跌０﹒３５％，報５﹒７５元。

Ａ股方面，上證綜指報３２６９，跌１７點或跌０﹒５３％，成交２７９８﹒３５億元人民

幣。深證成指報１３４３６，跌３０點或跌０﹒２３％，成交３７５３﹒６１億元人民幣。



表列十大升跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ６１﹒４０元 升３﹒１１％

舜宇光學 （０２３８２） １４７﹒８０元 升２﹒２８％

香港交易所（００３８８） ３６６﹒２０元 升０﹒９９％

中國聯通 （００７６２） ４﹒３１元 升０﹒９４％

石藥集團 （０１０９３） １６﹒１８元 升０﹒７５％



中海油 （００８８３） ８﹒２８元 跌１﹒９０％

九龍倉置業（０１９９７） ２７﹒４５元 跌１﹒９６％

中石化 （００３８６） ３﹒３３元 跌２﹒０６％

恆隆地產 （００１０１） １８﹒８６元 跌２﹒０８％

匯豐控股 （００００５） ３４﹒９０元 跌２﹒１０％

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（ｙｋ）

