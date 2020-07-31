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31/07/2020 09:08

【業績公告】樺欣控股全年純利１５４８萬跌１５﹒５％，不派息

　　《經濟通通訊社３１日專訊》樺欣控股（０１６５７）發布截至２０２０年４月３０日止年
度的全年業績，收益為約２﹒５７億，較去年多賺２５﹒９％；錄得純利１５４８萬元，倒退１
５﹒５％，每股盈利０﹒５元。不派末期息。
　　其指收益增加主要由於其兩名主要客戶帶來的銷售及現有客戶銷售訂單數量增加，使其集團
加強於短時間內向客戶提供全面訂製服裝設計及採購服務，以保留現有客戶及維持收益增長。股
息方面，其指於本年度概無股息派付。（ｊｃ）

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