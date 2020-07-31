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即市新聞

31/07/2020 14:35

《窩輪豪情－梁業豪》好友須發動急攻

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業
、醫療保健業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票
現為百威亞太（０１８７６）、石藥集團（０１０９３）與康師傅（００３２２），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選中海油（００８３３）、友邦保險（０１２９９）與國泰航空
（００２９３）。
　　恆指期貨於７月份場外股票期權到期日表現非常反覆，先試高位阻力，再掉頭倒跌至
２４４８１。現時四大市場指數均處於偏低的水平，偏低幅度以科技指數的約２﹒５％最大。另
一方面，日股與內地股的主要指數均呈偏低約２％。恆指期貨１５分鐘圖上，形勢現屬利淡，即
市阻力下移至２４７５０。此外，自２５１８８與２４９２８引伸下來的下降軌阻力，有待被升
破，短期橫行區則仍在限制價位的波幅。本欄認為，好友急須於收市前或下周一（３日）開市後
發動急攻。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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