【企業盈警】陽光房產基金（００４３５）料年度錄得經營虧損

《經濟通通訊社３１日專訊》陽光房地產基金（００４３５）宣布，截至２０２０年６月３

０日止，公司之投資物業估值預計１８９﹒１８億元，與去年估值２００﹒０３億元相比，按年

下跌５﹒４％。

因此，管?人預計陽光房地產基金於截至今年６月３０日止年度將錄得經營虧損。然而，估

值虧損乃非現金性質，對基金之經營現金流及可分派收入並無影響，整體財務狀況維持穩健。

該基金年度業績預計將９月刊發。（ｕｌ）

