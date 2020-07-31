《談國論企－黎偉成》香港先抗疫延立會選舉須中央援手

《談國論企》香港特別行政區政府近期面對的疫與政兩大問題，朿手無策，而情況日益惡化

，對社會和居民生命財產有重大威脅甚至禍害，宜盡快提請中央施以援手，特別是（１）新冠狀

肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症第三波的爆發在社區幾乎失控地廣泛擴散，港府還是被動式的收緊「

限聚令」治標，而非迅作全港港人檢測以求治本的「清零」，而（２）惡疫肆虐底下仍在９月舉

行立法會選舉，簡直是謀殺，須向人大常委審批延遲選期起碼１年，方為正道。

我對香港特區政府最近約１年半的管治失策，感到極度失望，重點當然是（甲）當下的新冠

狀肺疫的第三波爆發，正正因為港府自以為是，在讓航空公司機員、貨輪海員等免檢成大缺口，

未有「外防輸入」的同時，又未作嚴正「內防擴散」的放寬「限聚令」政策和做法底下，出現連

續凡１０日的逾百確診者，是為防控惡疫政策的大失誤，乃因：（Ｉ）美歐甚至亞洲有不少地方

疫情相當嚴峻，應對外繼續收緊，而對內不要稍一大意。

但（ＩＩ）惡疫在社區作新一波的惡性擴散，香港特區政府還是求求其其的收緊「限聚令」

，最嚴重的失誤乃居然要全日禁所有食肆「堂食」，使全港要開工的人士的早、午餐都要買「外

賣」，有若干人要在公園、路邊等地進食，乃環境惡劣之地，不僅沒有洗手、消毒設施，更重要

是所坐的地方也許有舊痰之蹟，健康嗎？



＊香港全民檢測和建立方艙始有望清零＊



更大問題為（ＩＩＩ）港府非採取具高度進取性的「清零」，當然需要背靠祖國地力爭最起

碼的強力支持，包括（ｉ）中聯辦日前力表中央會全力支援香港抗疫，和（ｉｉ）國家衛健委高

級別專家組組長鍾南山接受央視訪問時強調香港要全民檢測，而港府居然無動於衷，人命關天呀

！懇請中央派員為港人作人人檢測，建立「方艙」，為何難始齒？向英國「求助」，可能會「容

易開聲」了吧？

需要十分嚴正指出者，更為（乙）在惡疫鍥而不捨地狠狠狙擊，而全世界都暫未研發到可以

安全有效的相應疫苗和藥物之前，任何社會甚至家庭聚會活動，都暫時或短期內，是無可避免之

舉。香港還可以如期於９月份舉行立法會選舉嗎？

要是惡疫仍然在包括香港在內的全球大多數地方範圍肆虐甚至流行，香港確實是不宜在一個

多月之後舉行立法會選舉，如何在法理上延遲？以《基本法》賦予香港特區行政長官的權力，在

延遲選舉上只屬隔靴搔癢，並不可以應對到「特殊」情況的抗疫所需，而「善作主張」，又會受

到頗不少的「司法履核」，反而可以趁人大常委於８月上旬舉行會議，提請「一次性」的延長選

舉一年和在到期前再檢討，為合法合理之事。

社會上當然有說立法局延期舉行選舉，是政治上的考慮，而議會選舉就正正是政治問題，有

政治考慮當然是毫無疑問之事，但這次要延的理由是惡疫在香港社區惡性地擴散，對全港市民的

健康、生命都有十分嚴重的威脅，延之合理。在法理上，提請全國人大常委審批，特殊情況，特

別處理，而這是較少法律爭議和可早日處理者；香港問題是中國內政，立法會選舉延期，就讓中

央決定吧﹗



＊提交人大常委會審批延立法會選舉合法＊



以特朗普為主的美帝國白人霸權主義者，在中國於７月１日推出和施行的《港區國安法》以

來，頻仍地對香港甚至擬聯共其他國家進行瘋狂的攬炒劣行，還理合特廝、蓬犬的「反應」如之

何？尤其是據報特朗普也提出建議，要把美國延遲在１１月份舉行的大選，為歷來的首次，足見

新冠狀肺疫的之凶且狠，對美國的衝擊甚嚴峻。既然特朗普都「害怕」惡疫－－－－實際是害怕

抗疫失敗而大選失利而矣，這又不是重大的政治問題嗎？美國如斯，香港有同樣理由為之，只是

最終能否延遲選舉者也。

至於（丙）香港警方國安部門於７月２９日拘捕涉嫌違反國安法者，要穩港也。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

