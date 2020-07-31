《異動股》瑞聲（０２０１８）開升逾２％，蘋果業績勝預期

《經濟通通訊社３１日專訊》瑞聲科技（０２０１８）升２﹒４３％，報６１元；成交約７

萬股，涉資４１５萬元，暫為表現最佳藍籌。

蘋果公司公布，截至６月２７日止的財季的第三季業績，創紀錄最高，主要受惠產品和服務

部門實現雙位數增長，以及每個地區市場亦有增長。不過，新款ｉＰｈｏｎｅ可能會推遲發布。

期內盈利按年升一成二至１１２億５３００萬美元，每股盈利２﹒５８美元，高於去年同期的２

﹒１８美元及市場預期的２﹒０７美元。同時，集團建議股份一拆為四。

鴻騰精密（０６０８８）開升２﹒７６％，報３﹒７２元，為恆生科指表現最佳成份股。

現時，恆生指數報２４７４７，升３６點或升０﹒１５％，主板成交１９﹒０１億元。國企

指數報１０１２７，升３０點或升０﹒３０％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ６１﹒００元 升２﹒４３％

高偉電子 （０１４１５） ３﹒４３元 升４﹒５７％

比亞迪電子 （００２８５） ２６﹒５０元 升０﹒７６％

聯想集團 （００９９２） ４﹒５８元 跌０﹒８７％

通達集團 （００６９８） ０﹒４５元 升１﹒１２％

舜宇光學科技（０２３８２） １４７﹒７０元 升２﹒２１％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒７２元 升２﹒７６％

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（ｎｓ）

