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即市新聞

31/07/2020 09:22

《異動股》瑞聲（０２０１８）開升逾２％，蘋果業績勝預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》瑞聲科技（０２０１８）升２﹒４３％，報６１元；成交約７
萬股，涉資４１５萬元，暫為表現最佳藍籌。
　　蘋果公司公布，截至６月２７日止的財季的第三季業績，創紀錄最高，主要受惠產品和服務
部門實現雙位數增長，以及每個地區市場亦有增長。不過，新款ｉＰｈｏｎｅ可能會推遲發布。
期內盈利按年升一成二至１１２億５３００萬美元，每股盈利２﹒５８美元，高於去年同期的２
﹒１８美元及市場預期的２﹒０７美元。同時，集團建議股份一拆為四。
　　鴻騰精密（０６０８８）開升２﹒７６％，報３﹒７２元，為恆生科指表現最佳成份股。
　　現時，恆生指數報２４７４７，升３６點或升０﹒１５％，主板成交１９﹒０１億元。國企
指數報１０１２７，升３０點或升０﹒３０％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技　　（０２０１８）　　６１﹒００元　　　升２﹒４３％
　　高偉電子　　（０１４１５）　　　３﹒４３元　　　升４﹒５７％
　　比亞迪電子　（００２８５）　　２６﹒５０元　　　升０﹒７６％
　　聯想集團　　（００９９２）　　　４﹒５８元　　　跌０﹒８７％
　　通達集團　　（００６９８）　　　０﹒４５元　　　升１﹒１２％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１４７﹒７０元　　　升２﹒２１％
　　鴻騰精密　　（０６０８８）　　　３﹒７２元　　　升２﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

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