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即市新聞

31/07/2020 09:23

《異動股》正通汽車急飆逾六成，股東擬出售約三成股份予廈門國貿

　　《經濟通通訊社３１日專訊》正通汽車（０１７２８）現價升６０﹒４９％，報１﹒３元，
破百天線（約１﹒２０８）；成交約２５５２萬股，涉資３３１８萬元。
　　正通汽車公布，控股股東Ｊｏｙ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（
Ｊｏｙ　Ｃａｐｉｔａｌ）於本周三（２９日），與廈門國貿控股集團訂立一份意向書。據此，
Ｊｏｙ　Ｃａｐｉｔａｌ有意出售其公司約２９﹒９％權益，惟須待Ｊｏｙ　Ｃａｐｉｔａｌ與
該潛在買方簽訂正式協議後，方可作實。
　　現時，恆生指數報２４７４７點，升３６點或升０﹒１５％，主板成交１９﹒０１億元。國
企指數報１０１２７點，升３０點或升０﹒３０％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　正通汽車（０１７２８）　　　　１﹒３０元　　　升６０﹒４９％
　　中升控股（００８８１）　　　４７﹒６５元　　　無升跌
　　美東汽車（０１２６８）　　　２１﹒８５元　　　無升跌
　　廣匯寶信（０１２９３）　　　　１﹒２５元　　　無升跌
　　永達汽車（０３６６９）　　　　８﹒１４元　　　無升跌
　　和諧汽車（０３８３６）　　　　３﹒４７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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