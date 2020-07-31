《異動股》正通汽車急飆逾六成，股東擬出售約三成股份予廈門國貿

《經濟通通訊社３１日專訊》正通汽車（０１７２８）現價升６０﹒４９％，報１﹒３元，

破百天線（約１﹒２０８）；成交約２５５２萬股，涉資３３１８萬元。

正通汽車公布，控股股東Ｊｏｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（

Ｊｏｙ Ｃａｐｉｔａｌ）於本周三（２９日），與廈門國貿控股集團訂立一份意向書。據此，

Ｊｏｙ Ｃａｐｉｔａｌ有意出售其公司約２９﹒９％權益，惟須待Ｊｏｙ Ｃａｐｉｔａｌ與

該潛在買方簽訂正式協議後，方可作實。

現時，恆生指數報２４７４７點，升３６點或升０﹒１５％，主板成交１９﹒０１億元。國

企指數報１０１２７點，升３０點或升０﹒３０％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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正通汽車（０１７２８） １﹒３０元 升６０﹒４９％

中升控股（００８８１） ４７﹒６５元 無升跌

美東汽車（０１２６８） ２１﹒８５元 無升跌

廣匯寶信（０１２９３） １﹒２５元 無升跌

永達汽車（０３６６９） ８﹒１４元 無升跌

和諧汽車（０３８３６） ３﹒４７元 無升跌

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（ｆｚ）

