《異動股》思摩爾再飆近４％兩連升，北水過去四日淨買入逾３５億

《經濟通通訊社３１日專訊》北水新貴－－思摩爾國際（０６９６９）自周一（２７日）以

來持續獲北水大力加持，股價暫兩連升。

思摩爾高開近２％報４０﹒８元，隨後已迅速拉升，盤中高見４１﹒８５元，升幅逾４％，

現價仍抽高３﹒７５％，報４１﹒５５元；成交２﹒２４億元，淨主動買入７７２２萬元。

思摩爾自周一起獲納入港股通成分股，當日急彈逾１２％收市，惟翌日破頂高見４４﹒８５

元後倒跌近半成。及至周三低見３７﹒６元後重新起動，股份暫連升兩日，自低位累升１０﹒０

５％。

雖然北水過去四日合共淨買入思摩爾３５﹒０６億，惟據經濟通報價系統顯示，思摩爾暫僅

錄得連續三日淨買入，意即周二（２８日）錄得淨流出，規模９２０９萬元，過去四日合共則淨

買入６﹒９７億元。

現時，恆生指數報２４９２９，上升２１８點或上升０﹒８８％，主板成交２７２﹒１７億

元。國企指數報１０２０９，上升１１２點或上升１﹒１２％。



表列北水上日淨買入最多的股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評－Ｗ（０３６９０） ２００﹒００元 上升２﹒５６％

思摩爾國際 （０６９６９） ４１﹒５５元 上升３﹒７５％

騰訊控股 （００７００） ５４８﹒５０元 上升２﹒５２％

石藥集團 （０１０９３） １６﹒３８元 上升１﹒９９％

廣汽集團 （０２２３８） ７﹒４０元 上升１﹒６５％

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（ｋｌ）

