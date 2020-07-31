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即市新聞

31/07/2020 10:12

《異動股》思摩爾再飆近４％兩連升，北水過去四日淨買入逾３５億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》北水新貴－－思摩爾國際（０６９６９）自周一（２７日）以
來持續獲北水大力加持，股價暫兩連升。
　　思摩爾高開近２％報４０﹒８元，隨後已迅速拉升，盤中高見４１﹒８５元，升幅逾４％，
現價仍抽高３﹒７５％，報４１﹒５５元；成交２﹒２４億元，淨主動買入７７２２萬元。
　　思摩爾自周一起獲納入港股通成分股，當日急彈逾１２％收市，惟翌日破頂高見４４﹒８５
元後倒跌近半成。及至周三低見３７﹒６元後重新起動，股份暫連升兩日，自低位累升１０﹒０
５％。
　　雖然北水過去四日合共淨買入思摩爾３５﹒０６億，惟據經濟通報價系統顯示，思摩爾暫僅
錄得連續三日淨買入，意即周二（２８日）錄得淨流出，規模９２０９萬元，過去四日合共則淨
買入６﹒９７億元。
　　現時，恆生指數報２４９２９，上升２１８點或上升０﹒８８％，主板成交２７２﹒１７億
元。國企指數報１０２０９，上升１１２點或上升１﹒１２％。

　　表列北水上日淨買入最多的股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評－Ｗ（０３６９０）　２００﹒００元　　上升２﹒５６％
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　４１﹒５５元　　上升３﹒７５％
　　騰訊控股　　（００７００）　５４８﹒５０元　　上升２﹒５２％
　　石藥集團　　（０１０９３）　　１６﹒３８元　　上升１﹒９９％
　　廣汽集團　　（０２２３８）　　　７﹒４０元　　上升１﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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