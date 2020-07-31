《午市前瞻》港股先升後回，觀望會否下試１００天線

《經濟通通訊社３１日專訊》美國四大科技巨擘隔晚美股收市後公布的上季業績勝預期，推

動美股期貨上揚；加上中國７月製造業採購經理指數創四個月新高，港股開升３６點報２４７４

７點，手機孖寶及騰訊（００７００）造好，中資券商股及內房受惠Ａ股向上，恆指升幅最多擴

大至２２８點，升破十天線（２４９４５點）；惟Ａ股兩市一度倒跌拖累港股氣氛，本地銀行股

及三桶油跌幅擴大，恆指曾調頭跌１７５點，穿五十天線（２４６８２點）。早市收報２４７６

４點，升５３點或０﹒２２％，主板成交６４１﹒６０億元。國指收報１０１４１點，升４４點

或０﹒４４％。

重磅股個別發展，中移動（００９４１）升１﹒３２％，報５３﹒８元；港交所（００３８

８）揚２﹒０４％，報３７０元；建行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒７８元；友邦（０

１２９９）跌１﹒０６％，報７０﹒１元。

Ａ股早市頗為波動，深證成指尾盤拗腰倒升，收報１３５２２點，升５５點或０﹒４２％；

上證綜指報３２８５點，仍跌１﹒７點或０﹒０５％，總成交７４１６﹒６５億元人民幣。



＊蘋果季績勝預期，瑞聲半日揚逾４％＊



美國四大科網股Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果、亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ業績表現勝預期，恆

生科技指數盤中再創面世高位７２８５點，半日收７１８７點，上升８７點或１﹒２３％，騰訊

（００７００）走高１﹒５％，報５４３元；小米（０１８１０）微升０﹒９５％，報１４﹒９

元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒９％，報２４７元；美團（０３６９０）升０﹒９２％，報

１９６﹒８元；半日表現最佳科指股為新東方在綫（０１７９７），漲５﹒２２％，報３６﹒２

５元。

蘋果公司截至６月２７日止財季的第三季，盈利１１２﹒５３億美元，按年增長１２％；每

股盈利２﹒５８美元，遠多過市場預期。而新ｉｐｈｏｎｅ需延遲數周發布。蘋果零件供應商股

價造好，瑞聲（０２０１８）走高４﹒０３％，報６１﹒９５元，為今早表現最佳藍籌。高偉電

子（０１４１５）升２﹒１３％，報３﹒３５元；比亞迪電子（００２８５）升２﹒４７％，報

２６﹒９５元；鴻騰精密（０６０８８）揚３﹒３１％，報３﹒７４元。舜宇（０２３８２）亦

升２﹒７７％，報１４８﹒５元。



＊７月ＰＭＩ連升兩個月，中資券商股走高＊



國家統計局公布，７月中國製造業採購經理指數為５１﹒１％，較上月升０﹒２個百分點，

連升第二個月，亦高於市場預期的５０﹒７％。中資券商股普漲，中信証券（０６０３０）微升

０﹒２２％，報１８﹒２２元；中信建投（０６０６６）升１﹒４％，報１１﹒５８元；中金公

司（０３９０８）升０﹒１１％，報１８﹒３元；ＨＴＳＣ（０６８８６）升０﹒２９％，報１

３﹒９４元。

人民幣中間價今日報６﹒９８４８，升５４點子連升第二日。內房股有資金流入，碧桂園（

０２００７）走高１﹒９２％，報１０﹒０８元；中海外（００６８８）升１﹒９３％，報２３

﹒８元；融創（０１９１８）升０﹒６９％，報３６﹒６元；恆大（０３３３３）升１﹒６２％

，報２１﹒９元。



＊匯控下周公布中期績，股價跌近２％＊



美國經濟數據表現差，加上美國總統特朗普提出推遲總統大選，油價周四（３０日）大跌，

紐油失守４０美元大關，三桶油走低。中海油（００８８３）跌１﹒７８％，報８﹒２９元表現

最差；中石化（００３８６）跌１﹒７６％，報３﹒３４元；中石油（００８５７）軟０﹒３７

％，報２﹒６８元；Ｆ三星原油期（０３１７５）跌１﹒４９％，報２﹒７８２元。

匯控（００００５）及同系恆生（０００１１）下周一（３日）公布半年業績，匯控跌

１﹒６８％，報３５﹒０５元；恆生軟０﹒０８％，報１２３﹒８元。中期信貸減值大增近２﹒

５倍的渣打（０２８８８）再挫３﹒２３％，報４０﹒４５元。東亞（０００２３）升０﹒８１

％，報１７﹒４８元；中銀（０２３８８）跌０﹒２３％，報２１﹒７５元。



＊張智威：現宜炒股不炒市，推薦科網板塊與物管股板塊＊



７月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５１﹒１％勝預期，帶動中港兩市今早走高。惟

港股先升後倒跌。信誠證劵聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，大市於現階段表現較為弱

勢，加上美國指數表現較差與疫情反覆等因素影響，料恆指為「易跌難升」格局。他認為現時投

資者多炒股不炒市，所以不需要過於留意大市走勢。大市現已跌穿５０天線位置，因此他稱現時

需觀望會否下破１００天線約２４２８０點位置。如能守住該位置，他建議可留意科網板塊與物

管股板塊，否則可先作進一步觀望才考慮。

他表示，恆生指數與恆生綜合指數季檢將於８月中出爐，他指可留意屆時獲納入的新貴。他

推薦科網股阿里巴巴（０９９８８），因其為納入新貴之大熱，買入價２４５元，目標價２７０

元。同時他亦建議留意物管板塊，由於該板亦有機會納入恆生綜合指數，加上納入後可獲參考該

指數的港股通投資，帶動北水流入利好該板。他推薦留意新城悅服務（０１７５５），買入價２

４﹒２元，目標價為２５﹒５元。（ｊｃ、ｎｓ）

