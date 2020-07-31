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31/07/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒２億人幣，買騰訊思摩爾沽建行融創

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國第２季ＧＤＰ跌３２﹒９％，美國總統特朗普呼籲押後大
選，隔晚美股道指下挫，收市後公布的四大科企業績全勝預期，推動美股期貨回升，內地上月製
造業ＰＭＩ勝預期，Ａ股亦造好。不過港股高開低收，本周推出的恆生科技指數則較為亮眼。恆
指高開３６點，甫開曾飆２２８點，見２４９３８點全日高，受制１０天線（約２４９４１點）
回落，最多倒跌１７５點，見２４５３４點全日低，穿５０天線（約２４６８１點）後喘穩，中
午升５３點。午後反覆偏軟，收市競價時段嘜低。恆指收報２４５９５點，跌１１５點或０﹒５
％，連跌三周累挫１１３２點或４﹒４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３８﹒２億元人民幣，減少３８﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、思摩爾國際（０６９６９）、中芯國際（００９８１）；淨
賣出最多的依次是建設銀行（００９３９）、融創中國（０１９１８）、微創醫療
（００８５３）。
　　主板成交１１９１﹒５４億元減少７﹒２％。其中港股通成交２３４﹒８億元，佔總成交
１９﹒７％。

＊北水掃騰訊，續吸思摩爾＊

　　騰訊　Ｕ盤向下，收市倒跌０﹒１９％報５３４元，北水淨買入４﹒５億元。
　　思摩爾國際升４％報４１﹒６５元，北水淨買入３﹒６億元。
　　中芯國際為表現最好科指成分股；升５﹒８５％報２９﹒８５元，北水淨買入１﹒９億元。
　　建設銀行跌１﹒５６％報５﹒６８元，北水淨賣出２﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　４﹒５４
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　３﹒６２
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　１﹒８８
　　龍源電力　　　　（００９１６）　　　　　　１﹒８１
　　瑞聲科技　　　　（０２０１８）　　　　　　１﹒７５

　　淨沽出最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　－２﹒１３
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－１﹒３８
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　－１﹒０６
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒８９
　　威高股份　　　　（０１０６６）　　　　　－０﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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