《美元走勢－羅明立》美匯中線仍有下行空間，宜候高沽出

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒７０ １０４﹒１９ １０４﹒３６

歐元╱美元 １﹒１９０９ １﹒１８６２ １﹒１９０４

英鎊╱美元 １﹒３１４３ １﹒３１１０ １﹒３１３５

美元╱瑞郎 ０﹒９０８９ ０﹒９０５６ ０﹒９０５７

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７４９９

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《美元走勢》美國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）按季下跌３２﹒９％，雖然較市場預期的

－３４﹒７％為少，不過仍然創歷來最大跌幅。美國第二季ＰＣＥ物價指數年化季率減少

１﹒９％，較前值增加１﹒３％，大幅下降。另外，美國上周初請失業救濟人數為１４３﹒４萬

人，略低於預期的１４５萬人，不過較前值的１４２﹒２萬增加。美國第二季經濟表現惡劣，影

響美股表現，道指收報２６３１３點，下跌２２５點或０﹒９％。

美匯指數跌勢未止，初步支持位於９２﹒２５，近期美匯反彈力度甚弱，但回升條件確認存

在，中線仍有下行空間，但仍然要提防像樣的反彈出現，建議投資者候高沽出美元。



＊憧憬歐洲復甦更快，歐元望試１﹒２０＊



其實歐元區經濟亦不見得令人放心，德國第二季未經季調ＧＤＰ年率，下跌１１﹒７％，差

於預期的下跌１０﹒９％；不過當地７月份季調後失業人數意外減少１﹒８萬，預期為增加

４﹒３萬。市場憧憬歐洲復甦更美國快，歐元後市有機會試１﹒２０，但相信升勢會開始放緩及

出現較大波幅，因市場已有一定好倉，現價開始吸引獲利回吐，初步支持１﹒１７７０╱

１﹒１８００。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１６０ １﹒３０２０ １﹒３２２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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