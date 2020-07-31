  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2020 15:31

《美元走勢－羅明立》美匯中線仍有下行空間，宜候高沽出

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒７０　　　１０４﹒１９　　　１０４﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９０９　　　１﹒１８６２　　　１﹒１９０４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１４３　　　１﹒３１１０　　　１﹒３１３５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０８９　　　０﹒９０５６　　　０﹒９０５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）按季下跌３２﹒９％，雖然較市場預期的
－３４﹒７％為少，不過仍然創歷來最大跌幅。美國第二季ＰＣＥ物價指數年化季率減少
１﹒９％，較前值增加１﹒３％，大幅下降。另外，美國上周初請失業救濟人數為１４３﹒４萬
人，略低於預期的１４５萬人，不過較前值的１４２﹒２萬增加。美國第二季經濟表現惡劣，影
響美股表現，道指收報２６３１３點，下跌２２５點或０﹒９％。
　　美匯指數跌勢未止，初步支持位於９２﹒２５，近期美匯反彈力度甚弱，但回升條件確認存
在，中線仍有下行空間，但仍然要提防像樣的反彈出現，建議投資者候高沽出美元。
　
＊憧憬歐洲復甦更快，歐元望試１﹒２０＊
　
　　其實歐元區經濟亦不見得令人放心，德國第二季未經季調ＧＤＰ年率，下跌１１﹒７％，差
於預期的下跌１０﹒９％；不過當地７月份季調後失業人數意外減少１﹒８萬，預期為增加
４﹒３萬。市場憧憬歐洲復甦更美國快，歐元後市有機會試１﹒２０，但相信升勢會開始放緩及
出現較大波幅，因市場已有一定好倉，現價開始吸引獲利回吐，初步支持１﹒１７７０╱
１﹒１８００。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１６０　　　１﹒３０２０　　　１﹒３２２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS31/07/2020
【FOCUS】停止內耗和猜忌　速推全民檢測
開市Good Morning31/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中建材短期見超買
財經熱話31/07/2020
【科指面世一周】手機股跑出　比亞迪電子本周暫飆20%冠科指股
生財有道31/07/2020
【海外置業】隔山買樓　留意稅務免中伏
香港政情30/07/2020
【立會選戰】政府：黃之鋒楊岳橋等12名參選人被裁定提名無效
中國故事30/07/2020
《神州經脈》內地確診再破百宗　特別國債發行收官　滬指止三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金