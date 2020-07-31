【新冠肺炎】恒生：今日起暫停５間位於大學的分行服務

《經濟通通訊社３１日專訊》恆生銀行（０００１１）宣布，因應新冠肺炎疫情最新情況，
由今日起５間位於大學的分行、１４間港鐵站辦事處及２間流動分行將暫時停止服務，直至另行
通知。
該行其他地面分行將繼續為客戶提供服務，而星期一至五會提早一小時關門，服務時間為上
午９時至下午４時，星期六的服務時間為上午９時至中午１２時。（ｂｉ）
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