《本港樓市》差估署６月樓價指數按月微升０﹒１％

《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布，６月份住宅樓價指數報３８６﹒１點，
按月升０﹒１％，惟按年跌１﹒９３％。今年上半年累計，樓價指數累升１﹒８２％。
６月各類單位樓價均錄得升幅，其中，中小型單位樓價指數報３８８﹒３點，按月微升
０﹒０５％，大型單位樓價指數則報３２２﹒３點，按月升２﹒０３％。（ｃｗ）
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