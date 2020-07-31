【新冠肺炎】康泰旅行社被債主入稟清盤

《經濟通通訊社３１日專訊》新冠肺炎全球大流行，令旅遊業遭受重創。在港經營多年的康

泰旅行社昨日（３０日）遭債權人Ｗｅｂｐｏｒｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ入稟高等法院呈請清盤，聆

訊已排期於１１月４日進行。

Ｗｅｂｐｏｒｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ以ＲＴＳ名稱經營。ＲＴＳ網頁顯示，ＲＴＳ是一間主力

經營冰島、丹麥及瑞典等北歐國家之旅行團的公司。（ｃｌ）

