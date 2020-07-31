【企業盈警】中國派對料中期除稅前虧損不少於２５０萬人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》中國派對文化（０１５３２）公布，截至今年６月３０日止六
個月，預期集團錄得收益將較去年同期約１﹒６４億元（人民幣．下同），大幅減少２５％或以
上；期內除所得稅前虧損將不少於約２５０萬元，而去年同期為約５００萬元。
主要由於自今年初起於全球爆發的新型冠狀病毒肺炎，集團若干客戶因新冠肺炎造成的惡劣
市況，減少訂單數目及數量，導致集團收益及溢利下降。（ｂｎ）
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