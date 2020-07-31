《本港經濟》６月份港元存款升２％，香港人民幣存款跌７﹒９％

《經濟通通訊社３１日專訊》金管局公布，今年６月份認可機構的存款總額上升１﹒６％。

其中港元存款及外幣存款分別上升２％及１﹒２％。香港人民幣存款下跌７﹒９％，於６月底為

６３９９億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於６月份為５４２８億元人民幣，而５月

份的數字為５２１５億元人民幣。



＊貸款下跌０﹒２％＊



６月份貸款與墊款總額下跌０﹒２％，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月下跌

０﹒５％，在香港境外使用的貸款則上升０﹒３％。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸

存比率由５月底的８８﹒４％，下降至６月底的８６﹒４％。

今年第２季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升３﹒４％後，錄得０﹒８％的按

季跌幅。按經濟用途分析，這些貸款於第２季的跌幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款、

對金融公司的貸款，以及對製造業的貸款帶動。



＊Ｍ１按月升７﹒６％＊



６月份港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３按月同告上升１﹒９％，與去年同期比較分別上升

１﹒５％及１﹒４％。６月份經季節因素調整的港元貨幣供應量Ｍ１較５月底上升７﹒６％，與

去年同期比較上升１２﹒３％，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３於６月份同

告上升１﹒５％，與去年同期比較則分別上升３﹒９％及３﹒８％。

由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性與公開招股相關資金需求，以及

營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。（ｃｌ）

