【企業盈警】泰昇集團（６８７）料上半年虧損減少至約９５００萬

《經濟通通訊社３１日專訊》泰昇集團（００６８７）公布，預期截至今年６月底止六個月

，將錄得虧損約９５００萬元，較去年同期虧損約１１﹒２１億元大幅減少。

集團續指，儘管期內並無再次產生去年中期的大量一次性費用，惟核心經營分類（包括地基

、物業、投資及企業）有關的虧損仍按年略增約１０％至１５％，進一步表明當前市場所面臨的

挑戰。（ｙｗ）

