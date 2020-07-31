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31/07/2020 18:17

【企業盈警】亨得利料中期轉盈為虧，錄虧損最少７０００萬人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》亨得利（０３３８９）公布，公司預期將於截至今年６月３０
日止六個月錄得不低於７０００萬人民幣的股東應佔虧損，而於去年相應期間錄得股東應佔溢利
約２９９２﹒５萬元人民幣。
　　預期虧損主要歸因於，２０１９冠狀病毒大流行而導致香港鐘表零售業務的收入減少及與香
港零售業務有關的使用權資產以及其他物業、廠房及設備的減值及存貨撥備。（ｂｎ）

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