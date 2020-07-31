【新冠肺炎】大新銀行周一起調整全線分行營業時間

《經濟通通訊社３１日專訊》大新銀行（０２３５６）公布，全線分行將於下周一（３日）
起，暫時調整營業時間，直至另行通知。
該行指，全線分行星期一至五的營業時間將調整為上午１０時至下午４時，而星期六則為上
午１０時至下午１時。同時，由於新型冠狀病毒疫情發展中，客戶在分行內應保持適當距離，該
行將繼續暫停全部股票中心報價機服務，直至另行通知。（ｓｋ）
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