【企業盈警】川河集團料中期稅後綜合溢利將按年大跌９７％

《經濟通通訊社３１日專訊》川河集團（００２８１）發盈警，預期截至今年６月底止，中
期除稅後綜合溢利將按年大幅下跌約９７％。
公司指，預期盈利大幅下跌，主要由於集團的證券買賣及投資業務業績大幅下調。由於全球
金融市場波動，集團持有的待售證券投資錄得公平值變動產生未變現虧損，而集團在香港的長期
股本投資的股息收入亦有所減少。（ｓｋ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事31/07/2020
《神州經脈》官方製造業PMI四月高 滬指奪回三千三月升逾一成
|財經熱話31/07/2020
《嚟緊炒D乜》長汽新車銷情及行業政策刺激 博炒業績再創高位
|FOCUS31/07/2020
【FOCUS】停止內耗和猜忌 速推全民檢測
|開市Good Morning31/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中建材短期見超買
|財經熱話31/07/2020
【科指面世一周】手機股跑出 比亞迪電子本周暫飆20%冠科指股
|生財有道31/07/2020
【海外置業】隔山買樓 留意稅務免中伏
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰