【企業盈警】川河集團料中期稅後綜合溢利將按年大跌９７％

《經濟通通訊社３１日專訊》川河集團（００２８１）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期除稅後綜合溢利將按年大幅下跌約９７％。

公司指，預期盈利大幅下跌，主要由於集團的證券買賣及投資業務業績大幅下調。由於全球

金融市場波動，集團持有的待售證券投資錄得公平值變動產生未變現虧損，而集團在香港的長期

股本投資的股息收入亦有所減少。（ｓｋ）

