【企業盈警】盛力達科技料中期純利將按年跌８０％

《經濟通通訊社３１日專訊》盛力達科技（０１２８９）發盈警，預期２０２０年中期純利

將按年下跌約８０％至約１１０萬元人民幣。

公司指，預期純利下跌，主要由於今年１月開始爆發新型冠狀病毒大流行，導致延遲交付及

調試售予集團客戶的設備及機器以及市場競爭加劇，拖低集團所售產品的價格所致。（ｓｋ）

