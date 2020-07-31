【新冠肺炎】上海商業銀行：黃大仙分行將暫停營業

《經濟通通訊社３１日專訊》上海商業銀行宣布，因應目前新型冠狀病毒情況，明日（１日

）起，位於黃大仙中心北館的黃大仙分行將暫停營業，直至另行通知。

該行指，就事件對客戶造成的不便致歉，並對客戶給予的諒解及支持表示謝意。客戶可繼續

使用該行的網上理財、流動理財、電話理財服務及自動櫃員機處理帳戶事宜。（ｓｋ）

