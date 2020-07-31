【國安立法】證監會：本港股市面對國安法及中美局勢等不明朗因素

《經濟通通訊社３１日專訊》證監會發表《環球及香港證券市場半年回顧》指，港股在今年

上半年受挫。期內，本地政治不確定性增加。內地宣布頒布港區國安法。本地社會及外國政府的

反應令市場擔心投資者信心可能受到影響。這亦為香港金融市場的未來發展帶來不明朗因素。美

國開始撤銷對香港的特殊貿易待遇，亦對內地個別人士及公司施加制裁，並可能會進一步改變對

香港的政策，令投資者關注香港作為全球金融樞紐的地位。社會動盪重燃亦是對本地經濟的潛在

影響。經濟前景不明朗亦令投資者感到憂慮，加上海外股市波動性增加等宏觀的外在因素，亦令

港股走弱。

證監會指，香港股市未來可能面對的不明朗因素包括中美緊張局勢、港區國安法的頒布及本

地政治動盪、美股進一步波動，以及市場關注內地經濟前景。當中，因新冠病毒引起的矛盾及港

區國安法的頒布，令中美緊張局勢重燃及加劇。投資者關注首階段貿易協議可能出現變卦。澳洲

、加拿大及英國發出聯合聲明，表達港區國安法的關注。此外，去年中開始出現的政治動盪重燃

。投資者信心仍然脆弱，並對本地經濟包括消費和旅客開支的影響愈來愈感到憂慮。

當局又指，今年上半年於市場對政府為減低疫情的負面影響而推出的支持措施感到樂觀，內

地股市的跌幅相對溫和。這一點和強勁的南向交易資金流入都是支持港股的重要因素。不過，如

內地經濟放緩，便可能影響企業盈利、人民幣走勢及南向交易的資金流入，港股表現亦可能受到

影響。（ｓｋ）

