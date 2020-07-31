【企業盈喜】中視金橋料中期應佔溢利約８００萬至１５００萬人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》中視金橋（００６２３）公布，預期截至今年６月底止六個月

，將錄得公司權益股東應佔溢利介乎約８００萬元至１５００萬元人民幣，而去年同期則錄得公

司權益股東應佔虧損約９７００萬元人民幣。

公司指，預計上半年扭虧為盈主要由於出售權益證券所實現的投資收益，以及權益證券的公

允價值變動所導致。由於受新型冠狀病毒疫情衝擊及整體廣告市場持續疲弱的影響，公司電視媒

體資源運營業務則仍處於虧損狀態。（ｙｗ）

