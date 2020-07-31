【企業盈喜】中視金橋料中期應佔溢利約８００萬至１５００萬人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》中視金橋（００６２３）公布，預期截至今年６月底止六個月
，將錄得公司權益股東應佔溢利介乎約８００萬元至１５００萬元人民幣，而去年同期則錄得公
司權益股東應佔虧損約９７００萬元人民幣。
公司指，預計上半年扭虧為盈主要由於出售權益證券所實現的投資收益，以及權益證券的公
允價值變動所導致。由於受新型冠狀病毒疫情衝擊及整體廣告市場持續疲弱的影響，公司電視媒
體資源運營業務則仍處於虧損狀態。（ｙｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情31/07/2020
【立會選戰】港澳辦指推遲選舉不損市民自由 中聯辦稱符合憲法
|香港政情31/07/2020
【立會選戰】林鄭：押後立法會選舉一年 真空期由人大常委會決定
|財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月港股輕微翻身 8月仍受疫情政治因素影響
|財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】8月「AMX」染藍機會大 科技股繼續熱炒
|財經熱話31/07/2020
【月結－升勢受壓】7月微升 8月竟是過去十年平均最差月份！
|中國故事31/07/2020
《神州經脈》官方製造業PMI四月高 滬指奪回三千三月升逾一成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰