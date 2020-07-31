《小傳日記》手機叻仔大象差，科指跑贏頂瓜瓜！

《小傳日記》噚晚臨訓前望住個美股簡直「嚇到個心都離一離」，經濟數據唔好，侵侵又好

似想押後大選；但好在科技股生性、業績又好，本地科網都齊齊拍手起哄，仲唔係喜迎科指面世

一星期？

魚缸今朝輕微高開３６點報２４７４７，一開之後隨即擴大升幅，最高見過２４９３８，升

幅２２８點，輕輕破左１０天線（約２４９２８）。不過，之後Ａ場掉頭，魚缸都跟到實一實，

仲落過去２４５３４點，跌幅有１７５點咁多！午後無咩反撲動力，最終收報２４５９５，跌１

１５點或唔夠半巴仙，跌穿５０天線（約２４６７８）。主板成交１１９１﹒５４億銀，減少７

巴仙。國貨低收近１巴仙或５７點，報１００３９。

恆生科指就有啲睇頭，曾經升過近３％冠絕一眾主要指數，高見７２８５點，創面世以嚟最

高，雖然之後都縮返唔少，但都叫做有近１巴仙升幅，報７１５５，跑贏曬大市！全星期計，恆

指同國指分別軟唔夠半巴仙，點數計，恆指走低１１０點、國指就低收近４１點；科指面世首周

，飆升４巴仙！Ｈｕｒｒａｙ！

Ａ場就叻仔啲，滬綜指反覆倒升近１巴仙報３３１０，重上３３００；深成漲逾１巴仙，創

業板指更加飆近２巴仙添！兩市全日成交１１４６０億銀人仔，按日增近半成。



＊魚缸續爭持金融股累事，油價昨急插中海油勁塌＊



重磅股方面，生發發（００３８８）貢獻最大升幅有近２８點，全日收漲２巴仙，報３７０

﹒２銀。其他都普遍向下，大象（００００５）插近２巴仙，報３４﹒９５銀。ＡＩＡ（０１２

９９）跌逾１巴仙，報７０﹒０５銀。建行（００９３９）同工行（０１３９８）分別挫近２巴

仙，報５﹒６８銀同埋４﹒５８銀。

隔晚油價急跌，嚇到三桶油漏曬油咁濟！中海油（００８８３）滑近３巴仙，報８﹒２銀，

為表現最差藍戰士。中石化（００３８６）低收逾２巴仙，報３﹒３２銀。中石油（００８５７

）靠穩無升跌，報２﹒６９銀。



＊手機領風騷瑞聲踢高高，中芯再起動美團見倦容＊



蘋果上季業績勝預期，而新手機都只係推遲幾個星期發布，手機股全線起哄。瑞聲（０２０

１８）踢高近４巴仙，報６１﹒７銀，全日最叻仔藍戰士！舜宇（０２３８２）力水唔夠，揚近

１巴仙至１４５﹒９銀。而鴻騰精密（０６０８８）同比亞迪電子（００２８５）就同漲逾３巴

仙，分別報３﹒７４銀同埋２７﹒１５銀，當中，後者盤中高見２８﹒０５元破頂。

至於另一隻破過頂嘅科指股就有隻平安好醫生（０１８３３），今日曾經見過１３４﹒２元

，連續第二日破頂，收市就報１３２﹒４銀，升幅近３巴仙。而表現最好嘅科指成分股，就要數

中芯（００９８１），下畫發力，收高近６巴仙，報２９﹒８５銀，跑贏其他指數股。新東方在

線（０１７９７）連跌兩日後反彈４巴仙，報３５﹒９銀。

科指重磅股繼續無人吼，阿里巴巴（０９９８８）同小米集團（０１８１０）齊齊升唔夠半

巴仙，已經算最乖！前者收報２４６銀，後者收１４﹒８２銀。美團點評（０３６９０）上過２

００蚊樓上後倒插近２巴仙收市，至１９１﹒９銀。ＱＱ（００７００）跌１蚊，報５３４銀。



＊拆物管吸金恆大最開心，物管有人吼股價唔會嬲＊



四條三恆大（０３３３３）今日中午公布，將會分拆物管業務喺香江獨立上市，全日彈起１

巴仙，報２１﹒７５銀。另外，神州調查機構話，上個月內地磚頭佬銷量回升，其他內地磚頭佬

都有得升。綠城中國（０３９００）漲近３巴仙，報９﹒０３銀；碧桂園（０２００７）升近１

巴仙，報９﹒９５銀；中海外（００６８８）揚１巴仙，報２３﹒６銀；中國奧園（０３８８３

）走高近２巴仙，報９﹒７６銀。

碧桂園服務（０６０９８）今日都繼續有好消息，最新就話打算用１５億人仔買廣告發布服

務商，全日踢高２巴仙，報４６﹒７５銀；而新城悅服務（０１７５５）及永升生活服務（０１

９９５）齊齊獲高盛睇好，前者升超２巴仙，報２４﹒３５銀，後者揚不足半巴仙，報１４﹒９

銀。鑫苑服務（０１８９５）漲近４巴仙，報３﹒３銀；弘陽服務（０１９７１）跳起逾２巴仙

，報６﹒７９銀。



＊周黑鴨盈警股價竟ｓｈａｒｐ醒，澳優盈喜慘奶仔普遍喊＊



嚟到炎熱嘅夏日，冰凍又消暑嘅啤酒佬又發威！加上疫情關係，拉起埋內需佬彈高，當中唔

少食品飲品股發圍，周黑鴨（０１４５８）盈警後有資金睇好，起飛近１２巴仙，報６﹒２２銀

！啤酒佬都普遍有得升，百威亞太（０１８７６）績後跳上逾５巴仙，報２８﹒１銀；潤啤（０

０２９１）彈高不足半巴仙，報５３﹒９銀；但青啤（００１６８）就潛水逾２巴仙，報６９銀

。

奶品今日個別發展，其中有兩隻奶仔走勢古怪，澳優（０１７１７）早前發咗盈喜，但今日

股價離奇慘跌，收市倒挫一成，報１２﹒９８銀。而中地乳業（０１４９２）話股東要求開股東

會罷免５個董事，但股價就炒高逾５巴仙，報０﹒５８銀。蒙牛（０２３１９）跌近２巴仙，報

３６﹒３５銀；飛鶴（０６１８６）曾突插近半成創月低，最終收挫１巴仙報１４﹒９銀。周末

愉快，請請！



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